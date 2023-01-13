Ніч у Соледарі була гарячою, – Міноборони

У Соледарі тривають запеклі бої. Ніч 13 січня видалася дуже гарячою та важкою.

Так, вночі тривали потужні бої. Збройні Сили України дають відсіч російському ворогу.

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Яка ситуація у Соледарі

Станом на ранок 13 січня окупанти кинули ледь не всі основні сили на Донецький напрямок та підтримують високу інтенсивність наступу.

Ніч у Соледарі була гарячою, тривали бої. Наші бійці відважно намагаються втримати оборону,

– повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона наголосила, що це складний етап війни, але ми, без сумніву, переможемо.

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Напередодні президент Володимир Зеленський розповів, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача питанням номер один були Соледар та Бахмут – боротьба загалом за Донецький напрямок.

Раніше командир групи аеророзвідки ЗСУ із позивним "Мадяр" розповів про стан справ у Соледарі. За його словами, ситуація складна, але контролюється ЗСУ. Натиск ворога наші захисники стримують багаторазово та щодобово.

Як стало відомо, окупанти з Херсона перекинули до Соледара та Кремінної елітних російських десантників та вагнерівців.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що підступи до Соледара всіяні трупами російських окупантів.

Таким чином, російські бійці пересуваються просто по тілах своїх загиблих побратимів.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що окупанти фактично зносять місто з артилерії. Однак поки до виконання стратегічних цілей в цьому регіоні їм ще далеко.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що наразі неможливо сказати точно, які втрати має російська армія на цьому напрямку. Однак мовиться не про тисячу чи дві, а про десятки тисяч "200-х" окупантів.

Євгеній Пригожин заявив, що його найманці вже повністю контролюють місто. Але насправді це не так. Українські захисники протистоять ворогу й стримують його наступ. Бої дуже інтенсивні, тому неможливо сказати, скільки саме території перебуває під контролем кожної зі сторін.