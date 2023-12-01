Вночі росіяни поцілили ракетою по Кривому Рогу: чи є жертви
1 грудня 2023, 08:32Читать новость на русском
Джерело:Сергій Лисак
Вночі окупанти атакували Україну "Шахедами" та ракетами. Агресор завдав удару і по Кривому Рогу.
Про російську атаку та її наслідки розповіли в ОВА. Очільник Сергій Лисак зазначив, що, на жаль, є влучання.
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Що відомо про ракетний удар
Вночі 1 грудня російські військові поцілили ракетою по Кривому Рогу. Наразі наслідки атаки уточнюються.
Втім, відомо, що минулося без жертв,
– підкреслив Лисак.
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Росіяни знову атакували "Шахедами" та ракетами
- Вранці 1 грудня у Повітряних силах розповіли, що цієї ночі російські загарбники застосували проти України 25 "Шахедів" і 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
- Основні напрямки ворожого удару – Південь і Схід.
- ППО працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. 18 дронів-камікадзе й одну ракету вдалося знищити.
- Зауважимо, що вночі сирени лунали й на Кіровоградщині. очільник ОВА повідомив, що під час тривоги в Кропивницькому районі працювала протиповітряна оборона. Попередньо, минулося без потерпілих і руйнувань.