Вночі росіяни поцілили ракетою по Кривому Рогу: чи є жертви

1 грудня 2023, 08:32
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Сергій Лисак

Вночі окупанти атакували Україну "Шахедами" та ракетами. Агресор завдав удару і по Кривому Рогу.

Про російську атаку та її наслідки розповіли в ОВА. Очільник Сергій Лисак зазначив, що, на жаль, є влучання.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про ракетний удар

Вночі 1 грудня російські військові поцілили ракетою по Кривому Рогу. Наразі наслідки атаки уточнюються.

Втім, відомо, що минулося без жертв,
– підкреслив Лисак.

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Росіяни знову атакували "Шахедами" та ракетами

  • Вранці 1 грудня у Повітряних силах розповіли, що цієї ночі російські загарбники застосували проти України 25 "Шахедів" і 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
  • Основні напрямки ворожого удару – Південь і Схід.
  • ППО працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. 18 дронів-камікадзе й одну ракету вдалося знищити.
  • Зауважимо, що вночі сирени лунали й на Кіровоградщині. очільник ОВА повідомив, що під час тривоги в Кропивницькому районі працювала протиповітряна оборона. Попередньо, минулося без потерпілих і руйнувань. 

Автор: Юлія Муріна