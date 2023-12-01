Вночі росіяни поцілили ракетою по Кривому Рогу: чи є жертви

Вночі окупанти атакували Україну "Шахедами" та ракетами. Агресор завдав удару і по Кривому Рогу.

Про російську атаку та її наслідки розповіли в ОВА. Очільник Сергій Лисак зазначив, що, на жаль, є влучання.

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Що відомо про ракетний удар

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Вночі 1 грудня російські військові поцілили ракетою по Кривому Рогу. Наразі наслідки атаки уточнюються.

Втім, відомо, що минулося без жертв,

– підкреслив Лисак.

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Росіяни знову атакували "Шахедами" та ракетами