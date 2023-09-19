Низка вибухів у Львові та інших містах: що відомо про масовану атаку дронами в ніч на 19 вересня

У ніч проти 19 вересня російські окупанти атакували українські міста дронами-камікадзе. Зокрема, вибухи чули у Львові, Кривому Розі і на Хмельниччині.

На жаль, у Львові внаслідок атаки є постраждалі. Що відомо про нічний обстріл України – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

До теми Внаслідок удару по Львову загорівся промисловий склад: з-під завалів дістали чоловіка

Де лунали потужні вибухи

Спочатку вночі 19 вересня вибухи пролунали у Краматорську і Слов'янську, що на Донеччині. Також повторні вибухи були у Херсоні.

Згодом в Одесі пролунав вибух. А Повітряні сили попереджали Хмельницьку область про загрозу ударних БпЛА.

Групи ударних БпЛА прямували через Миколаївську, Одеську, Кіровоградську та Вінницьку області в напрямку західних областей.

Також вибух було чутно у Кривому Розі. Це підтвердила і місцева влада.

Згодом перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що у регіоні чути вибухи. Попередньо, там працювали сили ППО.

У Львові є влучання з травмованими

В ОВА попереджали, що на Львівщині є загроза удару безпілотниками. Звуки, які могли чути жителі Львівщини, – це робота ППО.

Так, ударні БпЛА були у повітряному просторі Львівщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини. Там тривала бойова робота.

Згодом у Львові чули повторні вибухи. Міський голова Андрій Садовий зазначив, що звуки вибухів – це робота ППО. Потім він уточнив, що ворожі цілі летять у напрямку Львова.

Як виявилось, унаслідок удару на території Львова зафіксували загоряння на промисловому складі. Всі відповідні служби виїхали на місце. Там горить дах промислового складу.

За уточненими даними від ОВА, з-під завалів у Львові дістали двох людей – жінку та чоловіка. Жінка, попередньо, без травм. Чоловік у важкому стані.

Згодом мер Львова уточнив, що наразі відомо все ж лише про одного постраждалого внаслідок атаки. Це 26-річний хлопець, у якого відкритий перелом кінцівки.

Вже у лікарні і йому надають всю необхідну допомогу,

– зазначив Садовий.

У Львові через атаку перекрили дорогу

Рух транспорту по вулиці Городоцькій від перехрестя з вулиці Патона до кільця в обидві сторони наразі перекрито. Там працює спецтехніка і всі відповідні служби. Влада попередила: за можливості – оминайте цю ділянку дороги.

Влучання ворожої цілі у Кривому Розі

Вночі вибух пролунав у Кривому Розі. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили. Вибуховою хвилею були пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків.

Влада уточнила, що внаслідок удару виникла пожежа на четвертому поверсі неексплуатуємої будівлі. Вогонь ліквідували рятувальники. Вибиті вікна у 3 багатоповерхових будинках. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Олександр Вілкул розповів, що вночі внаслідок ворожого влучення виникла пожежа у багатоповерховій будівлі. Пожежу вже загасили. Також вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будівель, багато вікон та дверей в інших багатоповерхівках, а також у школі та дитячому садочку. Головне – без втрат.

Над Дніпропетровщиною знищили дрон

Вранці над Дніпропетровщиною наші захисники збили ворожий БпЛА.

На Миколаївщині збили 10 БпЛА

Вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 10 ударних дронів типу "Shahed-136/131".

Армія Росії завдала удари по Донеччині

Вночі 19 вересня російські терористи завдали удару 4 ракетами по Слов'янську. На щастя, минулося без жертв.

"Неспокійною була сьогоднішня ніч. Чотири прильоти, мікрорайон Лимани. На щастя, без жертв", – повідомив голова Слов'янської ВЦА Вадим Лях.