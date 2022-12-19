Окупанти всю ніч атакували Україну дронами: в енергосистемі склалася важка ситуація

Російські військові продовжують атакувати енергетичні об'єкти України. Упродовж ночі проти 19 грудня ворог бив дронами-камікадзе. Внаслідок цього в енергосистемі важка ситуація.

На цьому наголошують в Укренерго. Тож нічна атака дронами-камікадзе стала причиною запровадження як екстреного, так і аварійного відключення світла.

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Цієї ночі зафіксували кілька влучань

Як зазначають в Укренерго, підрозділи ДСНС займаються ліквідацією наслідків обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури. Відомо, що цієї ночі зафіксували кілька влучань.

Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи,

– наголошують у компанії.

Де найскладніша ситуація

За даними Укренерго, найскладніша зараз ситуація у центральному, східному, а також дніпровському регіонах. Внаслідок атак аварійні графіки відключення світла довелося запровадити у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях, а також у Києві.

У пріоритеті заживлення об'єктів критичної інфраструктури. Щодо подачі електропостачання побутовим споживачам, то вона потребує певного часу.

За даними компанії, енергетики тримають ситуацію під контролем. У системі зберігається стабільна частота 50 Гц. Крім того, вона синхронно працює з європейською континентальною мережею.

Яка ситуація на Київщині