У Повітряних силах пояснили тактику росіян під час нічного удару дронами: які регіони атаковано

Вночі 22 березня російський ворог атакував Україну "Шахідами". У Повітряних силах відреагували та прокоментували удари дронами.

Також у відомстві пояснили причини ранкової повітряної тривоги по всій Україні. Деталі розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Причини масштабної повітряної тривоги в Україні

За словами Ігната, з Білорусі вилітає МіГ-31 з носіями "Кинджалів". Він відпрацьовує пальне, повертається на аеродром і масштабна тривога в Україні стихає.

Мусимо реагувати на ці сигнали, оскільки ворог іноді застосовує "Кинджали",

– зазначив речник Повітряних сил.

Ігнат розповів, що МіГ-31 може літати по колу, відпрацьовувати пальне і, таким чином, він загрожує всій Україні. Цей винищувач може летіти у будь-яку точку.

Ігнат про нічну атаку дронами

"Кинджал" – це аеробалістична ракета, швидкісна, перехоплювати яку практично неможливо.

Тактика ворога полягала у тому, щоб спочатку завдати удару винищувачами Су-35. Потім загарбники вирішили продовжувати удари дронами-камікадзе.

"Відомо, що було здійснено 21 пуск з Брянської області. Знищено 16 БПЛА. На жаль, є загиблі. Атаковано центральні та північні області – Київщина, Чернігівщина, Житомирщина та Хмельниччина", – повідомив Ігнат.

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