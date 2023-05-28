У День Києва ворог влаштував найбільшу атаку дронами: все про удар по столиці

У ніч на 28 травня російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе. В основному "Шахеди" випустили по Києву.

Це була 14 повітряна атака на столицю з початку травня. Детальніше про нічний масований обстріл – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

Важливо Були пуски рекордної кількості "Шахедів" по Україні: скільки вдалося збити

Потужні вибухи у Києві

Мер Віталій Кличко вночі повідомив, що вибухи пролунали в Соломʼянському районі. Відповідні служби спрямували на місце.

У Святошинському районі працювала ППО.

А у Печерському районі спалахнула пожежа на даху 9-ти поверхового будинку внаслідок падіння уламків БПЛА.

Згодом стало відомо, що у Соломʼянському районі, де уламки БПЛА влучили в 7-поверхову нежитлову будівлю, сталось руйнування частини стіни та виникла пожежа на 3 поверсі.

У Голосіївському районі столиці внаслідок падіння уламків БПЛА загорівся дах будівлі триповерхового складського приміщення.

О 4 ранку над Оболонський районом сили ППО збили ворожу ціль.

Згодом Кличко розповів, що у Голосіївському районі локалізують пожежу на площі 700 квадратних метрів. Руйнування будівельних конструкцій – на загальній площі 1000 квадратних метрів. Рятувальники працюють із залученням найновіших засобів і технологій. О 5 ранку пожежу локалізували.

Наймасованіша атака на столицю

У КМВА зазначили, що це була 14 повітряна атака на столицю з початку травня. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на Київ, а саме – баражуючими боєприпасами "Shahed". Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин.

Попередні наслідки атаки

За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва. У Голосіївському через збиття дронів:

уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну – госпіталізували;

виникло займання даху одного з ТРЦ;

виникла пожежа на території одного з будівництв;

також було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 квадратних метрів, є один постраждалий.

У Печерському районі загорівся дах будинку.

У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Скільки загалом випустили та знищили "Шахедів"

У Повітряних силах розповіли, що 28 травня ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54.

Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину. Тут, у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", знищено більшість ударних дронів.

Також до відбиття атаки залучено сили та засоби повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.

Внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 "Шахеди".