Уламки по всій столиці та троє потерпілих: перші подробиці атаки Києва від Кличка
Джерело:Віталій Кличко
Росіяни атакували Київ у ніч проти 16 травня. Мер Віталій Кличко поділився першими подробицями нічного обстрілу столиці ракетами.
Росіяни атакували столицю близько 03:00. Дізнайтеся перші деталі ракетного удару по Києву від міського голови Віталія Кличка.
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На території зоопарку впали уламки ракети
За словами мера міста, у Києві пролунали вибухи. Їх було кілька у Солом'янському районі. Також відомо, що на територію зоопарку у Шевченківському районі впали уламки ракети.
Усі служби прямують на місця. Подробиці – згодом. Повітряна тривога триває, перебувайте в укриттях!
– закликав міський голова.
У КМВА також прокоментували ситуацію. Очільник Сергій Попко зазначив, що з попередньою інформацією, падіння уламків зафіксовано в:
- Оболонському;
- Шевченківському;
- Солом'янському;
- Дарницькому районах.
Що стосується даних про потерпілих і руйнування, то наразі вони відсутні. Водночас, зазначає начальник КМВА, інформація уточнюється.
О 03:39 Віталій Кличко актуалізував інформацію щодо наслідків ракетного удару. За його словами, у Солом'янському районі спалахнуло кілька автомобілів після падіння уламків ракети. Крім того, пошкоджена будівля площею 200 квадратних метрів. На місці працюють рятувальники. Наразі не виявили потерпілих.
О 03:46 Віталій Кличко опублікував новий допис. Він повідомив про пошкодження уламками ракети двох автомобілів у Дарницькому районі. На цей момент інформації про постраждалих не надходило.
03:56 з'явився новий допис від міського голови. Він зазначив, що попередньо у Солом'янському районі троє людей постраждали внаслідок ракетного удару. В Оболонському районі, де впали уламки ракет, минулося без потерпілих.
04:11 Віталій Кличко зазначив, що у лісопарковій зоні у Дарницькому районі зафіксували падіння уламків БпЛА. Минулося без загоряння.
Що відомо про ракетний удар по Києву
- О 02:24 у Києві, а через кілька хвилин у Київській області пролунала повітряна тривога. Мешканців закликали не ігнорувати сирени та вирушати до укриттів.
- 02:52 ЗМІ повідомили, що у Київській області лунають вибухи.
- 02:54 З'явилася інформація про те, що вибухи чують вже у самому Києві. Тоді повідомляли про роботу ППО.
- 03:03 Моніторинговий канал Monitor зазначив, що Київ росіяни атакували ракетами "Кинджал" з Північного напрямку. Ця інформація не офіційна та потребує підтвердження від представників влади.
- 03:09 У Київській обласній військові адміністрації наголосили на тому, що зберігається ракетна небезпека. Також мешканців попередили про те, що працює протиповітряна оборона у столиці та області.