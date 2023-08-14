Ракети довелося збивати над містом, – в ОК "Південь" розповіли про цілі нічної атаки
У ніч проти 14 серпня російські загарбники атакували Одесу "Шахедами" та ракетами. Під ударом було середмістя.
Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За її словами, не виключено, що також під загрозою була портова інфраструктура.
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Які були цілі нічної атаки по Одесі
Як розповіла Гуменюк, середмістя Одеси було під ударом. Ракети доводилось збивати просто над містом – над житловими кварталами.Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
А це означає, що саме туди ворог спрямовував ракети. І, зокрема, від падіння уламків ракет сталася пожежа й у супермаркеті. Люди отримали поранення від вибухових хвиль і падіння тих предметів, які були у супермаркеті,
– зазначила вона.
Гуменюк наголосила, що не виключено, що під загрозою була портова інфраструктура, але Сили ППО відпрацювали на відмінно.
Нічний удар окупантів по Україні: що відомо
- Ворог тричі атакував вночі Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу "Калібр".
- Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті.
- Внаслідок збиття ракет, які ворог спрямував у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет. Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито припарковані поруч автівки.
- На двох об'єктах спалахнули пожежі. Вогнеборці працюють над їх ліквідацією.
- Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркета. Їм надано медичну допомогу.
- У Запоріжжі пролунали вибухи. Передувало цьому попередження від Повітряних сил, що ворог застосовує балістику. Як писали у моніторингових каналах, окупанти атакували область ракетами С-300.