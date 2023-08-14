Ракети довелося збивати над містом, – в ОК "Південь" розповіли про цілі нічної атаки

У ніч проти 14 серпня російські загарбники атакували Одесу "Шахедами" та ракетами. Під ударом було середмістя.

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За її словами, не виключено, що також під загрозою була портова інфраструктура.

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Як розповіла Гуменюк, середмістя Одеси було під ударом. Ракети доводилось збивати просто над містом – над житловими кварталами.

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А це означає, що саме туди ворог спрямовував ракети. І, зокрема, від падіння уламків ракет сталася пожежа й у супермаркеті. Люди отримали поранення від вибухових хвиль і падіння тих предметів, які були у супермаркеті,

– зазначила вона.

Гуменюк наголосила, що не виключено, що під загрозою була портова інфраструктура, але Сили ППО відпрацювали на відмінно.

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