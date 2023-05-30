Нічна атака по Києву: є постраждалі та загиблі, 50 повідомлень про руйнування

Росія вдарила по Києву вночі проти 30 травня дронами-камікадзе. Українська поліція повідомила, що до них звернулись вже понад 50 людей.

У Національній поліції розповіли, що відомо про понад 10 потерпілих на Київщині внаслідок атаки росіян. Попередньо писали про одну загиблу людину та декілька поранених, пише 24 Канал.

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Що відомо про наслідки атаки по Києву

Маємо вже понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок,

– розповів Нєбитов.

За його даними, 4 людини постраждали від осколкових поранень. Поліція продовжує фіксувати злочини росіян та запевняє, що окупанти понесуть відповідальність за це.

Начальник поліції Київщини розповів, що станом на ранок пошкоджені 17 житлових об'єктів, включно з квартирами місцевих мешканців. Переважно там розбиті стіни, вікна, двері, меблі. Нєбитов також повідомив, що:

в одному із житлових комплексів внаслідок атаки люди отримали осколкові поранення, травми голови та забої;

в одному із районів внаслідок падіння уламків "Шахедів" загорілась трава. Пожежу ліквідували.

Наслідки атаки по Києву дронами / Фото поліції

Кількість постраждалих зросла

Тимчасово виконувач обов'язків голови Національної поліції Іван Вигівський розповів, що вночі внаслідок обстрілів одна людина загинула, 13 поранених. За його словами:

у Києві – поранено 9 осіб та загинула 33-річна жінка ;

; у Київській області – травмовані 4 громадян;

на Київщині пошкоджено 16 об'єктів – цивільні авто, споруди та житлові будинки.

Станом на 9:23 30 травня на місці працювали поліцейські та всі екстрені служби.

Одна людина загинула, 7 зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Всі, крім однієї особи, зафіксовані у Голосіївському районі міста, де уламки влучили у багатоповерховий будинок,

– заявили в КМВА станом на 10:00 30 травня.

Станом на 10 годину 30 травня кількість поранених у Києві за даними КМВА та поліції різна.

Речник київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов орієнтовно о 8:40 30 травня розповів в ефірі телемарафону, що в Голосіївському районі продовжують розбирати завали.

По оновленій інформації, там вже шестеро постраждалих, одна людина, на жаль, загинула,

– розповів Шаманов.

За його словами, у постраждалих в Голосіївському районі різні ступені важкості поранень. Вони всі перебувають в лікарні.

Варто зазначити, що вночі мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа в багатоповерхівці. Окрім цього, ще один житловий будинок пошкоджений. Щодо людей, то:

станом на 5 ранку 30 травня рятувальники евакуювали 20 осіб;

на жаль, одна людина загинула;

ще четверо – поранені. З них трьом – медики допомогли на місці.

Станом на 5 ранку 30 травня в Київській міській військовій адміністрації повідомили таку ж інформацію, проте додали, що в Голосіївському районі:

можуть бути зруйновані перекриття між поверхами;

рятувальники шукали людей під можливими завалами.

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