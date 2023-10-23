Росія атакувала Україну дронами: біля Одеси чули вибухи, на Кіровоградщині працювала ППО
23 жовтня 2023, 01:24Читать новость на русском
Джерело:ПС ЗСУ
Російські загарбники знову випустили в бік Україні дрони-камікадзе. В Одеській області люди чули звуки вибухів.
У ніч на 23 жовтня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. Також Повітряні сили ЗСУ попереджали жителів кількох областей також про ракетну небезпеку.
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Росія тероризувала Україну дронами-камікадзеО 02:40 майже в усіх областях оголосили відбій повітряної тривоги. На Кіровоградщині в цей час проводили дорозвідку. О 2:21 оголосили відбій на Миколаївщині та Херсонщині. О 1:46 на Одещині оголосили відбій повітряної тривоги. За попередньою та неофіційною інформацією від моніторингових ресурсів, Одеська область відбилася від дронів противника. ПС ВСУ о 1:46 підтвердили, що Кіровоградщина додалася до списку областей, для яких існує загроза ворожих БПЛА. Моніторингові телеграм-канали о 1:42 попередили жителів Кіровоградської та Миколаївської областей про загрозу застосування ворогом БпЛА типу "Шахед". Попередньо, кількість цих дронів була невеликою. О 1:18 ПС ЗСУ попередили жителів Херсонщини та Миколаївщини про загрозу ударних БПЛА. Моніторингові телеграм-канали повідомили про проліт ворожих дронів через Бериславський район Херсонщини. Також повідомлялося про рух ударних безпілотників повз Дніпропетровщину у напрямку Кропивницького. О 1:06 ПС ЗСУ попередили Одесу та затоку про загрозу застосування дронів-камікадзе з Чорного моря. О 1:14 моніторингові канали повідомили про вибухи у передмісті Одеси. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеського та Білгород-Дністровського районів перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. О 1:02 він створив відповідний допис у соцмережах. О 0:58 23 жовтня на Одещині оголосили повітряну тривогу. ПС ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. Згодом моніторингові канали повідомили про рух російських дронів-камікадзе у бік Одеської області.
Що кажуть про російські дрони
- Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат нещодавно заявив, що Росія закуповує у китайському інтернет-магазині AliExpress двигуни для своїх ударних безпілотників. За його словами, окупанти збирають БпЛА з простих матеріалів.
- Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк у коментарі 24 Каналу не так давно повідомила, що у наших захисників досі високий відсоток збиття російських БпЛА. Мовиться про 70 – 80% у середньому.
- Однак нашій ППО стало важче протидіяти ворожим дронам. Як пояснила Гуменюк бувало, що окупанти протягом коротко часу випускали величезну кількість ударних БпЛА протягом короткого часу, щоб випробувати нашу протиповітряну систему та підібрати тактику.