Нічний ракетний удар по Миколаївщині: які наслідки влучання, чи є постраждалі
12 листопада 2023, 08:55Читать новость на русском
Джерело:Віталій Кім
Вночі російські військові завдали удару по Миколаївщині. Область атакували двома керованими ракетами та балістикою.
На жаль, не минулося без пошкоджень житлових будинків. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА.
До теми Вночі окупанти завдали змішаного ракетного удару по Півдню: є влучання
Попередньо, без постраждалих
Одну з ракет Х-59 вдалося збити. Друга та балістична, ймовірно, "Іскандер-М" влучили по відкритій території області.
Внаслідок падіння уламків збитої ракети, пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, без постраждалих,
– зазначив Кім.
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Агресор спрямував ракети за складним маршрутом
- У Силах оборони Півдня зазначили, що це був ракетний удар змішаного типу.
- До речі, ворог намагався обійти системи ППО. Тож керовані ракети росіяни спрямовували за складним маршрутом.
- Минулося без критичних руйнувань та постраждалих.