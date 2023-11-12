Нічний ракетний удар по Миколаївщині: які наслідки влучання, чи є постраждалі

Вночі російські військові завдали удару по Миколаївщині. Область атакували двома керованими ракетами та балістикою.

На жаль, не минулося без пошкоджень житлових будинків. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА.

До теми Вночі окупанти завдали змішаного ракетного удару по Півдню: є влучання

Попередньо, без постраждалих

Одну з ракет Х-59 вдалося збити. Друга та балістична, ймовірно, "Іскандер-М" влучили по відкритій території області.

Внаслідок падіння уламків збитої ракети, пошкоджено кілька житлових будинків. Попередньо, без постраждалих,

– зазначив Кім.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

Дивіться також Підступний ранковий удар балістикою й робота Patriot: усе про ракетну атаку на Київ 11 листопада

Агресор спрямував ракети за складним маршрутом