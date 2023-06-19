Вночі окупанти атакували не лише з моря: Ігнат розповів, скільки цілей вдалося знищити
Вночі 19 червня російський ворог знову атакував Україну ракетами та дронами-камікадзе. Однак наші сили ППО спрацювали на відмінно.
Так, за ніч було ліквідовано 4 "Шахеди" та 4 крилаті ракети. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
До теми Вночі окупанти вдарили з моря "Калібрами" й запустили "Шахеди": усі подробиці
Скільки цілей вдалося знищити вночі
За словами Ігната, вночі було знищити 4 "Шахеди" та 4 крилаті ракети "Калібр". Це та кількість ракет, яку може нести підводний човен – саме з нього було завдано удару.
Крім того, вже повідомляли про розвідувальні БПЛА. Ігнат зазначив, що вночі також було збито ворожий безпілотник. Наразі вся інформація уточнюється.
Згодом у Повітряних силах повідомили, що вночі 19 червня противник завдав удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами "Калібр" та чотирма ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131".
Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, "Шахедів" – зі східного узбережжя Азовського моря.
Усі 8 повітряних цілей знищено протиповітряною обороною в зонах відповідальності повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Схід".
Нічна атака України 19 червня: що відомо
- Наталія Гуменюк повідомила, що вночі окупанти атакували Одещину. Ракети запускали з Чорного моря, зокрема з підводного човна.
- У Генштабі ЗСУ заявили, що сьогодні вночі Росія завдала чергового удару ракетами та іранськими ударними БпЛА "Shahed" по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
- Згодом стало відомо, що вночі над Одеською областю силами ППО було збито чотири з чотирьох ворожих ракет типу "Калібр", повідомив спікер ОВА Сергій Братчук.
- Окрім цього, вночі оборонці неба відбили атаку ворожих БПЛА на Дніпропетровщину. Захисники з ПВК "Схід" знищили над регіоном 4 безпілотники. Ймовірно, "Шахеди-136" та "Орлан-10".
- В ОК "Південь" повідомили, що вночі ворог атакував Одещину крилатими ракетами морського базування, випущеними з акваторії Чорного моря, з підводного ракетоносія. Усі 4 ракети знищено на підльоті до узбережжя.