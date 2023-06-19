Вночі окупанти атакували не лише з моря: Ігнат розповів, скільки цілей вдалося знищити

Вночі 19 червня російський ворог знову атакував Україну ракетами та дронами-камікадзе. Однак наші сили ППО спрацювали на відмінно.

Так, за ніч було ліквідовано 4 "Шахеди" та 4 крилаті ракети. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

До теми Вночі окупанти вдарили з моря "Калібрами" й запустили "Шахеди": усі подробиці

Скільки цілей вдалося знищити вночі

За словами Ігната, вночі було знищити 4 "Шахеди" та 4 крилаті ракети "Калібр". Це та кількість ракет, яку може нести підводний човен – саме з нього було завдано удару.

Крім того, вже повідомляли про розвідувальні БПЛА. Ігнат зазначив, що вночі також було збито ворожий безпілотник. Наразі вся інформація уточнюється.

Згодом у Повітряних силах повідомили, що вночі 19 червня противник завдав удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами "Калібр" та чотирма ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131".

Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, "Шахедів" – зі східного узбережжя Азовського моря.

Усі 8 повітряних цілей знищено протиповітряною обороною в зонах відповідальності повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Схід".

Нічна атака України 19 червня: що відомо