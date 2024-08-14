Нічна атака ворога: скільки БпЛА приземлили Повітряні сили

Російські війська атакували Україну у ніч проти 14 серпня двома ракетами Х-59/69, а також запустили 23 ударні БпЛА типу "Шахед". Захисники неба знищили 17 дронів.

Про результати нічної роботи прзвітувало командування Повітряних сил.

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"У ніч на 14 серпня 2024 року російські окупанти атакували 2-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 23-ма ударними БпЛА типу "Shahed", – ідеться у повідомленні.

Цілі ворог запускав із Росії

Зазначають, що ракети ворог запустив із повітряного простору Бєлгородської області – Росія, а ворожі дрони – із районів Чауда – Крим, Єйськ, Курськ – Росія.

У протиповітряному бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 17 ворожих БпЛА,

– наголосили у ПС.

Дрони збивали у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській та областях.



Скільки дронів збили уночі / Інфографіка Повітряних Сил

Наслідки нічної атаки

Вночі у Києві та інших областях оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки БПЛА. Були повідомлення про роботу ППО на Київщині.

У Ніжинському районі Чернігівщині зафіксовано влучання в інфраструктурний об'єкт. Ще один об'єкт інфраструктури пошкоджено у Житомирській області.