Покаранню за терор бути: в ЄС зробили важливу заяву щодо нічних обстрілів України
Джерело:Набіла Массралі
Ворог продовжує атакувати міста та села нашої держави крилатими ракетами та дронами й робить це здебільшого вночі. В Європейському Союзі констатували, що так просто це загарбникам з рук не зійде.
У неділю, 28 травня, речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі прокоментували нічні обстріли російськими окупантами України. Вона пообіцяла, що керівництво Росії притягнуть до відповідальності за це.
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Справедливість восторжествує
Зі слів спікерки зрозуміло, що у Євросоюзі вкрай занепокоєні через терор України та вбивство цивільного населення російськими загарбниками. Тому й не має бути сумніві у тому, що Путін разом з іншими кремлівськими посадовцями відправиться на Гаазький трибунал.
Варварські напади Росії продовжуються, зокрема вбивства та терор цивільного населення: напад на лікарню в Дніпрі, тепер Київ на світанку Дня Києва. Російське керівництво і винні будуть притягнуті до відповідальності,
– констатувала Массралі.
Також вона наголосила, що Альянс, як і раніше, готовий підтримувати Україну та робити усе, аби ми могли себе захистити.
Зверніть увагу! Лікарню в Дніпрі, про яку згадала речниця, російські загарбники обстріляли 26 травня.
А от День Києва був 28 травня – у ніч напередодні ворог випустив по столиці понад 50 повітряних цілей.
Остання нічна атака
- У ніч проти 29 травня Росія випустила по нашій державі десятки повітряних цілей. Скажімо, в Київській міській військові адміністрації констатували, що силами ППО було знищено близько 40 ворожих дронів та ракет.
- Загалом повітряна тривога в регіоні тривала майже 5 годин. Разом з тим не кращою була ситуація на Півдні – на Одещині безперервна небезпека тривала 4 години.
- Також в Одеській ОВА заявили, що російським окупантам вдалось влучили в портову інфраструктуру регіону. Внаслідок цього спалахнула пожежа, яку вдалось згодом ліквідувати.
- Власне, Південь загарбники атакували іранськими дронами-камікадзе. Як зазначили в ОК "Південь", над Миколаївщиною було збито три "Шахеди", а над Одещиною – один.
- Водночас там спростували повідомлення про застосування противником крилатих ракет типу "Калібр", однак попередили, що станом на ранок 29 травня в Чорному морі перебуває один корабель-ракетоносій з цим озброєнням.