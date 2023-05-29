Покаранню за терор бути: в ЄС зробили важливу заяву щодо нічних обстрілів України

Ворог продовжує атакувати міста та села нашої держави крилатими ракетами та дронами й робить це здебільшого вночі. В Європейському Союзі констатували, що так просто це загарбникам з рук не зійде.

У неділю, 28 травня, речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі прокоментували нічні обстріли російськими окупантами України. Вона пообіцяла, що керівництво Росії притягнуть до відповідальності за це.

Дивіться також Гра в ескалацію: коли та скільки ядерних боєзарядів Росія може розмістити в Білорусі

Справедливість восторжествує

Зі слів спікерки зрозуміло, що у Євросоюзі вкрай занепокоєні через терор України та вбивство цивільного населення російськими загарбниками. Тому й не має бути сумніві у тому, що Путін разом з іншими кремлівськими посадовцями відправиться на Гаазький трибунал.

Варварські напади Росії продовжуються, зокрема вбивства та терор цивільного населення: напад на лікарню в Дніпрі, тепер Київ на світанку Дня Києва. Російське керівництво і винні будуть притягнуті до відповідальності,

– констатувала Массралі.

Також вона наголосила, що Альянс, як і раніше, готовий підтримувати Україну та робити усе, аби ми могли себе захистити.

Зверніть увагу! Лікарню в Дніпрі, про яку згадала речниця, російські загарбники обстріляли 26 травня.

А от День Києва був 28 травня – у ніч напередодні ворог випустив по столиці понад 50 повітряних цілей.

Остання нічна атака