Вночі російські ракети влучили у житловий будинок та школу в Харкові

Вночі росіяни вкотре завдали ракетного обстрілу по Харкову. Ворожа ракета влучила у житловий будинок, внаслідок чого є постраждалий.

росіяни вкотре обстріляли житлову інфраструктуру Харкова

Про це йдеться у повідомленні рятувальників, які розповіли про виклики, з якими довелось боротись за добу. Повідомляють, що вибухи пролунали близько 03:40.

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Минулої доби Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. 2 ракети влучили у житлові будинки в Основ'янському районі,

– йдеться у повідомленні.

Нічний "прильот" стався під час повітряної тривоги. До слова, про звуки вибухів відразу повідомляли місцеві телеграм-канали.

Внаслідок ракетного обстрілу є постраждалий

У ДСНС зазначили, що внаслідок нічного обстрілу постраждав 62-річний чоловік – мешканець будинку.

Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що стан пораненого чоловіка середньої важкості. Він наголосив, що у житловому будинку, куди поцілив ворог, було розташовано 6 квартир.

Наслідки обстрілу Харкова росіянами / Фото ДСНС

Внаслідок обстрілу зруйновано школу

Ще 1 ракета завдала значних руйнацій навчальному закладу у Слобідському районі Харкова. Там обійшлось без жертв і постраждалих.

О 03.30 год внаслідок удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. Загиблих та постраждалих немає. Хвилиною пізніше від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Загиблих немає, госпіталізований чоловік 62 років, стан – середній,

– зазначив Синєгубов.

Слобідська окружна прокуратура Харкова уже розпочала досудове розслідування за фактом обстрілу. У відомстві розповіли, що вибух призвів до значних руйнувань навчального закладу.

окупанти ракетою зруйнували школу у Харкові / Фото 24 канал

Крім того, частково пошкоджено територію дитячого санаторію, розташованого поруч.

окупанти влучили у дитячий санаторій / Фото Харківська обласна прокуратура

Коротко про ситуацію на Харківщині

8 липня українські прикордонники повідомили, що відтісняють окупантів далі від Харкова. Під час зачистки одного з сіл були зіткнення з росіянами.

У сьогоднішньому зведенні Генштабу зауважили, що російські військові намагаються блокувати наступ захисників. Також відомо, що російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову ракетою "Іскандер".

В Інституті вивчення війни вважають, що росія має намір повністю окупувати Харківську область. Попри те, що це надзвичайно малоймовірно, гауляйтери вже оприлюднили прапор з двоголовим орлом.

Водночас мрії ворога не заважають йому зрівнювати Харків з землею – нещадні обстріли міста не припиняються. Вчора вранці, 9 липня, російські військові теж влучили ракетою у житловий будинок. На щастя, нікого з мешканців на момент удару вдома не було. Однак будинок та двір перетворились на руїни.

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