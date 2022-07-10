Вночі російські ракети влучили у житловий будинок та школу в Харкові

10 липня 2022 , 09:20
Читать новость на русском

Джерело:

ДСНС

Вночі росіяни вкотре завдали ракетного обстрілу по Харкову. Ворожа ракета влучила у житловий будинок, внаслідок чого є постраждалий.

росіяни вкотре обстріляли житлову інфраструктуру Харкова

Про це йдеться у повідомленні рятувальників, які розповіли про виклики, з якими довелось боротись за добу. Повідомляють, що вибухи пролунали близько 03:40.

Увага Окупанти вдарили по Харкову ракетою "Іскандер" з території Бєлгородської області

Минулої доби Харків тричі зазнав ракетного обстрілу. 2 ракети влучили у житлові будинки в Основ'янському районі,
– йдеться у повідомленні.

Нічний "прильот" стався під час повітряної тривоги. До слова, про звуки вибухів відразу повідомляли місцеві телеграм-канали. 

Внаслідок ракетного обстрілу є постраждалий

У ДСНС зазначили, що внаслідок нічного обстрілу постраждав 62-річний чоловік – мешканець будинку. 

Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що стан пораненого чоловіка середньої важкості. Він наголосив, що у житловому будинку, куди поцілив ворог, було розташовано 6 квартир.

Наслідки обстрілу Харкова росіянами / Фото ДСНС

Внаслідок обстрілу зруйновано школу

Ще 1 ракета завдала значних руйнацій навчальному закладу у Слобідському районі Харкова. Там обійшлось без жертв і постраждалих.

О 03.30 год внаслідок удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. Загиблих та постраждалих немає. Хвилиною пізніше від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Загиблих немає, госпіталізований чоловік 62 років, стан – середній,
– зазначив Синєгубов.

Слобідська окружна прокуратура Харкова уже розпочала досудове розслідування за фактом обстрілу. У відомстві розповіли, що вибух призвів до значних руйнувань навчального закладу. 

окупанти ракетою зруйнували школу у Харкові / Фото 24 канал

Крім того, частково пошкоджено територію дитячого санаторію, розташованого поруч.

окупанти влучили у дитячий санаторій / Фото Харківська обласна прокуратура

Коротко про ситуацію на Харківщині

Більше про це – моторошні наслідки обстрілу Харкова: дивитись відео

 

Автор: Анастасія Лукашевська