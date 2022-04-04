У ніч на 4 квітня росіяни знову атакували Одесу. Ракети ворога не влучили в ціль, але є пошкодження нежитлових будівель.

В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що, намагаючись посіяти паніку серед населення та порушити логістику сил оборони, ворог вночі атакував Одесу.

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Деталі про нічний обстріл Одеси

Ракети не влучили в ціль, але є пошкодження нежитлових будівель,

– зазначили в командуванні.

На щастя, постраждалих вдалося уникнути. Інші подробиці обстрілу уточнюють.

Нагадаємо, раніше речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що в ніч на 4 квітня росіяни атакували Одесу.

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