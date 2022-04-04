Нічний обстріл Одеси: ракети не влучили в ціль, але є пошкодження нежитлових будівель
4 квітня 2022 , 11:40Читать новость на русском
У ніч на 4 квітня росіяни знову атакували Одесу. Ракети ворога не влучили в ціль, але є пошкодження нежитлових будівель.
В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що, намагаючись посіяти паніку серед населення та порушити логістику сил оборони, ворог вночі атакував Одесу.
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Деталі про нічний обстріл Одеси
Ракети не влучили в ціль, але є пошкодження нежитлових будівель,
– зазначили в командуванні.
На щастя, постраждалих вдалося уникнути. Інші подробиці обстрілу уточнюють.
Нагадаємо, раніше речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що в ніч на 4 квітня росіяни атакували Одесу.
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