Знову "Смерчі" й без особливого прицілу: перші подробиці про нічний удар по Миколаєву

російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв вночі – гатили із реактивних систем залпового вогню "Смерч". Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру.

окупанти били по місту безцільно

Про це розповіла керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає 24 канал.

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Знову обстріляний Миколаїв. Знову реактив систем "Смерч". Це знову гатіння без особового прицілу, просто психологічний і вогневий тиск на незламних, на тих, хто доводить своїм життям, своєю поведінкою, що вони є фортецею,

– зазначила Наталія Гуменюк.

Вона повідомила, що внаслідок обстрілів є значні руйнування інфраструктури. Натомість постраждалих, на щастя, немає.

Масштаби руйнувань уточнюють

Інформацію про обстріл підтвердив і голова ОВА Віталій Кім. Він уточнив, що інформацію про потерпілих та масштаби руйнувань ще уточнюватимуть.

Зранку, 8 серпня, близько 04:30, ворог обстріляв околиці міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється,

– йдеться у повідомленні.

росіяни ледь не постійно атакують Миколаїв

Миколаїв героїчно протистоїть російським загарбникам, які щодня безжально обстрілюють місто з артилерії та ЗРК.

ЗСУ дають відсіч ворогу. Так, українські військові знищили ворожі ЗРК С-300, із яких росіяни обстрілювали Миколаїв.

Лише за ніч 6 серпня від ворожого вогню потерпіли 7 мікрорайонів обласного центру та низка громад регіону. Загинула пенсіонерка, ще щонайменше 5 людей отримали поранення.

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Сьогодні у Миколаєві закінчилась затяжна комендантська година, яка тривала два дні. За цей час у місті виявляли диверсантів.