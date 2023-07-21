Нічна ракетна атака Одещини: Гуменюк розповіла, що згоріло на пошкодженому підприємстві
Південь залишається у пріоритеті російських окупантів. Так, вночі 21 липня ворог завдав ще однієї атаки.
Ця нічна атака була легшою по вагомості, але досить руйнівною за значенням. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час брифінгу, інформує 24 Канал.
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Що згоріло на підприємстві Одещини під час нічної атаки
За словами Гуменюк, вночі окупанти випустили ракети типу "Калібр" з Чорного моря. На жаль, 2 ракети одразу влучили в агропідприємство – фактично у склади.
Гуменюк розповіла, що коли рятувальники почали гасити пожежу, то знову пролунав сигнал повітряної тривоги і наступна хвиля з однієї ракети влучила ще раз в те саме підприємство, пошкодивши і сільськогосподарську техніку, і рятувальну.
На щастя, рятувальники були в укритті і не постраждали. Однак є 2 постраждалих у населеному пункту, де ударною хвилею зруйновано і пошкоджено декілька будівель навколо цього об’єкту,
– зазначила вона.
Гуменюк додала, що в самому агропідприємстві згоріло близько 100 тонн гороху і 20 тонн ячменя.
Росіяни знищили техніку ДСНС / фото МВС
Масована атака Одещини: що відомо
- 21 липня на Одещині 2 ракети типу "Калібр", за інформацією військових з ОК "Південь, влучили в зерновий склад агропідприємства на території області.
- Згодом підтвердилось, що окупанти вночі вдарили по агропідприємству в Одеській області. Вони влучили в зернові термінали та знищили сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали.
- В Одеській ОВА розповіли, що внаслідок нічної атаки знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменя. Так, Росія випустила ракети на світанку та влучили в термінали із зерном одного з агропідприємств Одеської області. Внаслідок вибуху постраждали дві людини – вони отримали поранення.
- Окрім цього, під час денної атаки 21 липня по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі ворог випустив 7️ крилатих ракет різного класу. Об’єкт ушкоджено. Масштаби руйнувань уточнюються.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Росія вдень випустила, попередньо, до чотирьох ракет "Онікс". Він додав, що "не вдається знищувати усі повітряні цілі", оскільки недостатньо засобів для їх виявлення та знищення.