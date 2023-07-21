Нічна ракетна атака Одещини: Гуменюк розповіла, що згоріло на пошкодженому підприємстві

Південь залишається у пріоритеті російських окупантів. Так, вночі 21 липня ворог завдав ще однієї атаки.

Ця нічна атака була легшою по вагомості, але досить руйнівною за значенням. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк під час брифінгу, інформує 24 Канал.

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За словами Гуменюк, вночі окупанти випустили ракети типу "Калібр" з Чорного моря. На жаль, 2 ракети одразу влучили в агропідприємство – фактично у склади.

Гуменюк розповіла, що коли рятувальники почали гасити пожежу, то знову пролунав сигнал повітряної тривоги і наступна хвиля з однієї ракети влучила ще раз в те саме підприємство, пошкодивши і сільськогосподарську техніку, і рятувальну.

На щастя, рятувальники були в укритті і не постраждали. Однак є 2 постраждалих у населеному пункту, де ударною хвилею зруйновано і пошкоджено декілька будівель навколо цього об’єкту,

– зазначила вона.

Гуменюк додала, що в самому агропідприємстві згоріло близько 100 тонн гороху і 20 тонн ячменя.

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