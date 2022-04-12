Нічого не боятися, захищати своє, – Зеленський поширив потужне відео зі сміливими українцями

Українці надзвичайно відважний народ, який вже 48-й день боронить свою землю від російського ворога. Нашою мужністю захоплюється весь світ.

Так, Президент України Володимир Зеленський опублікував нове відео про українців. Воно про тих українців, які нічого не бояться та захищають своє попри все!

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Зеленський поширив потужне відео зі сміливими українцями

На опублікованих кадрах акції на підтримку України за участі самих українців й громадян інших країн. Майже кожен із них тримає антивоєнні плакати, й має жовто-блакитну символіку.

Також на відео показано наших сміливих людей, які голими руками проганяють російських окупантів з українських міст.

Нічого не боятися.

Захищати своє.

Об'єднувати навколо себе весь світ.

Це про нас.

Бути сміливим – бути Україною,

– написав Зеленський.

Дивіться відео:

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