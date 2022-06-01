Нічого не буде, – Арестович відповів на погрози Лаврова про "залучення третіх країн" у війну

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що існують ризики залучення третіх країн до війни з Україною, якщо Київ отримає американські реактивні системи залпового вогню. Проте нічого не станеться.

Про це 24 каналу ексклюзивно розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, подібні скандальні заяви не варто сприймати серйозно.

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Вони пустили "бульбашку" для свого суспільства, – Арестович

У Кремлі продовжують вкидувати цинічні та абсурдні заяви від істерії, паніки та безсилля. Одна з останніх заяв очільника російського МЗС не стала винятком, а черговою провокацією. На думку радника керівника Офісу Президента, подібні висловлювання звучать ще з 24 лютого – початку повномасштабного вторненння Росії в Україну.

Нічого не буде. Вони пустили "бульбашку", тому що треба ж якось пояснювати своєму суспільству, а як вони не змогли припинити й зірвати постачання озброєння до України,

– пояснив Арестович.

Він додав, що самі російські військові розуміють, якщо керівництво держави-терористки хоче, щоб вони таки вийшли на адміністративні межі Донецької та Луганської областей, то мають зірвати поставлення. Тепер ж, як вважає радник глави Офісу Президента, одним із винних хочуть зробити саме Лаврова.

"Тепер на всіх нарадах Путіна очі перекидаються на Лаврова. Він каже: "Не вдалось зірвати". Військові кажуть, що ми не можемо (виконати поставленні завдання – 24 канал). Хто винен? Лавров", – відзначив Арестович.

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Чому це лише черговий шантаж

Ще однією з тем останніх заяв Лаврова раптово стала Франція. Цього разу поплічник Путіна сказав , що французька держава нібито "розпалює український націоналізм та неонацизм", а також грає у цьому одну з ініціативних ролей.

Зокрема, тим, що Лаврова хочуть зробити винним можна й пояснити абсурдні вкиди, адже йому просто треба казати щось жорстке від безвиході. Проте зрозуміло, що погрози третіми країнами є шантажем, упевнений радник керівника Офісу Президента.

Лаврову треба щось грізне казати. Він каже: "Ми третіми країнами будемо погрожувати". Якими? США вони зібрались погрожувати? США їх роздавить упродовж 3 діб. На них живого місця не залишиться, якщо до цього дійде. Про що можна говорити?

– риторично запитався він.

Американські РСЗВ: що відомо

Саме через американські реактивні системи залпового вогню у Кремлі та в Лаврова "підгоріло". Про нову підтримку Україні від США оголосив ще 31 травня представник Держдепу. Проте він не уточнював, яку саме зброю відправлять.

Попередньо у США не були готові постачали Україні цю зброю. Проте останнього тижня риторика американців різко змінилась. Джо Байден у колонці для The New York Times писав, що США таки нададуть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси до них

У США 1 червня все ж оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Вона сягатиме 700 мільйонів доларів і все ж включатиме досконалі ракетні системи та боєприпаси до них.

Олексій Арестович казав, що американські MLRS дуже допоможуть Збройним Силам України. Саме ракетні системи залпового вогню MLRS великої дальності дії справді можуть кардинально змінити хід війни, чого, звісно ж, дуже боїться Росія.

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