Нічого не дасть Альянсу: Лавров вигадав ще причину, чому Україні "не можна" в НАТО

Україну у НАТО "затягують". Та її вступ до Альянсу просто підірве відносини Росії й Заходу.

Ось такі міркування висловив у російському телеефірі міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Ба більше, він чомусь думає, що Україна не посилить обороноздатність НАТО.

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Деескалація по-кремлівськи: Лавров продовжує принижувати Україну

Глава МЗС Росії Сергій Лавров на пропагандистському російському телебаченні 30 січня охоче продовжив поширювати брехню:

Що Україну хочуть "затягнути" у НАТО.

Що Україна не здатна посилити НАТО.

І що не готова вступати до Альянсу.

Ясна річ, при цьому Лавров не згадав, що українська армія у світовому рейтингу збройних сил від Global Firepower посідає 22 сходинку, а у Європі ми шості.

Натомість російський міністр не забув сказати про інше – що, мовляв, вступ України до Альянсу підірве відносини Росії та Заходу.

Усім зрозуміло, що Україна не готова і жодного внеску в зміцнення безпеки НАТО не зробить. Це реально підірве відносини з Росією... Нехай себе втішають тим, що він (Альянс, – 24 канал) "оборонний". Нам від цього не легше,

– поскаржився Лавров.

До слова, росіянин ще й Чорногорію та Північну Македонію образив. Начебто внесок у безпеку НАТО цих країн "незрозумілий" через їхній незначний, на думку Лаврова, військовий та військово-технічний ресурс.

Припускаємо, цей пан, попри високий дипломатичний статус, просто погано розуміє суть концепції оборонного блоку, де всі захищають кожного.

НАТО у письмовій відповіді Росії на її ультиматуми про "нерозширення" відмовилося обіцяти не приймати Україну в Альянс.

До слова, днями відбулася заочна перепалка Лаврова та Зеленського:

Глава МЗС Росії Сергій Лавров у коментарі щодо ймовірної зустрічі Президента України Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна зазначив, що росіяни готові прийняти українського лідера – наприклад, у Сочі, – але не для розмови про Донбас.

– але не для розмови про Донбас. На що Зеленський відповів: мовляв, для чого їхати до Сочі, "на лижах кататися?" Український президент не розуміє, як він може зустрічатися з Путіним, і при цьому не говорити про головне – Донбас та Крим. Коментар Лаврова Зеленський охарактеризував як "цинізм хай левелу".

А тим часом Путін хоче давати соцвиплати жителям ОРДЛО з російськими паспортами: дивіться відео