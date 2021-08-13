Нічого не зміниться, – Верещук про візит Меркель в Росію

Перед зустріччю Ангели Меркель з Володимиром Зеленським, канцлерка Німеччини поїде з робочим візитом у Москву. Однак це нічого не змінить.

Про це у програмі "Перехресний допит" з Дмитром Гнапом та Катериною Соляр розповіла нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук. За її словами, Меркель добре розуміє, що саме Росія воює з Україною і ми маємо це доводити.

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Німеччина не буде на боці Кремля

Верещук розповіла, що у питанні щодо формули Штайнмаєра Німеччина не може бути на стороні Росії. Усе через те, що вона – держава-агресорка.

Формула Штайнмаєра – комплекс заходів, спрямований на врегулювання ситуації на Донбасі. Вона передбачає проведення виборів на окупованих територіях, згідно з українським законодавством та під наглядом ОБСЄ.

На думку депутатки, Кремль у будь-якому випадку просто шантажує Україну. Зокрема, Росія не визнає себе стороною конфлікту й у цьому полягає корінь зла. Верещук вважає, що треба тиснути на Росію й вимагати від неї визнати свою відповідальність за те, що відбувається на Донбасі.

Водночас візит Меркель у Росію не матиме важливих для України наслідків.

Вона (Меркель – 24 канал) завітає туди, але нічого не зміниться,

– наголосила нардепка.

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