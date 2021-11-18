Нічого нового Bellingcat не знайшов, – член ТСК Жмеренецький
Джерело:24 канал
У звіті Тимчасової слідчої комісії чітко вказали, що робота правоохоронних органів є незадовільною. У ТСК зазначили, що багато висновків їхнього звіту схожі з висновками розслідування Bellingcat.
Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів член ТСК та нардеп від "Слуги народу" Олексій Жмеренецький. За його словами, ТСК вважає, що є недостатня співпраця між різними правоохоронними органами та розвідкою, недостатньо опитані свідки.
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"Є певні претензії. ТСК у своєму звіті просить, щоб Офіс генерального прокурора поставив на окремий контроль продовження цієї роботи для того, щоб можна було виправити й доопрацювати ці розслідування", – сказав депутат.
Сенсації не було
Жмеренецький запевнив, що діяльність Bellingcat жодним чином не була пов'язана з діяльністю українських правоохоронних органів. Це через те, що вони працюють на базі відкритих матеріалів і свідчень.
Тобто нічого нового, якоїсь інсайдерської інформації Bellingcat не знайшов і не покликається на це у своєму звіті. Всі джерела чітко перелічили у звіті. Ба більше, звіт Bellingcat абсолютно синхронізований та відповідає основним питанням звіту ТСК,
– повідомив депутат.
Він додав, що ніякої очікуваної сенсації не відбулось.
Розслідування Bellingcat: коротко
- Журналісти вважають, що затримання є українською спецоперацією.
- На думку розслідувачів, Володимир Зеленський у червні 2020 року "схвалив затримання вагнерівців" та попросив підготувати детальний план спецоперації.
- Bellingcat стверджує, що українська розвідка вивчала бойовиків ще з 2014 року. Їм вдалося отримати важливу інформацію про методи вербування, співпрацю з російськими спецслужбами.