Нічого святого: російські війська знову поцілили в Христо-Різдвяний собор на Луганщині
Джерело:Нацполіція
Лише за добу 17 березня на Луганщині зафіксували 28 ворожих обстрілів. Знову під ворожий вогонь потрапив Христо-Різдвяний кафедральний собор.
У поліції кажуть, що внаслідок обстрілів серед мирних мешканців є загиблі та поранені. Пошкоджені приватні садиби та багатоповерхівки у Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній.
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У Сєвєродонецьку гатили по лікарнях та адмінбудівлях
У Сєвєродонецьку окупанти обстріляли лікарню, приватні підприємства. Снаряд потрапив у спортивний майданчик однієї зі шкіл міста. Артобстрілами пошкоджено адмінбудівлі правоохоронних органів.Зверніть увагу! Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєвєродонецьку росіяни атакували вранці 13 березня, а вночі перед тим – Світогірську лавру. У соборі було вибито вікна, а на подвір'ї – до 10 вирв.
Вдалось евакуювати жителів Попасної
Вдалось евакуювати жителів Попасної, проте автобус потрапив під обстріл. На щастя, постраждалих немає. Усі ці злочини окупантів ретельно задокументовують правоохоронці.
Дивіться фото наслідків обстрілів на Луганщині / Фото Нацполіції:
Втрати ворога станом на 18 березня: у відео