Нічого, витримаємо, – у Зеленського відреагували на нові ракетні удари Росії по Україні

Російські військові зранку 22 жовтня завдали масованого ракетного удару по Україні. В Офісі Президента вже відреагували на чергову спробу ворога тероризувати українців.

Ранок 22 жовтня став неспокійним для усіх без винятку мешканців України. Спочатку у низці областей, а потім по всій території нашої держави, пролунали повітряні тривоги. А пізніше ворог почав завдавати масованого ракетного удару.

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Вороги воюють з цивільними

Своєю реакцією на ракетні обстріли поділився глава ОП Андрій Єрмак. Він зазначив, що російські терористи завдали чергових ракетних обстрілів, щоб воювати з цивільною інфраструктурою, а також людьми. За словами очільника Офісу Президента, ми все витримаємо.

Мрія росіян про проблеми в тилу і припинення звільнення територій України – інфантильна. Ми стаємо лише зліші, щодня. А це означає, що будемо давати ще сильнішу відповідь,

– підкреслив він.

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Так, про вибухи у Хмельницькому повідомив очільник міської ради Олександр Симчишин. Мешканці розповідають, що у місті зникло світло. Глава ОВА Сергій Гамалій раніше зазначав, що окупанти продовжують ракетний обстріл, тож попрохав не ігнорувати сирени.

Мер Луцька Ігор Поліщук також сповістив про приліт. У телеграм-каналах зазначили, що над містом здійнявся дим. Також стало відомо про те, що в місті перебої з електрикою. Невдовзі Поліщук додав, що ворог влучив в об'єкт енергетики. Також він попрохав мешканців зробити запас води.

Вибухи чули і на Рівненщині. У Суспільному повідомляють, що частина мешканців розповідає про перебої з подачею електрики та води. Олександр Третяк, мер Рівного, закликав до відбою не покидати укриття.

Надійшла інформація і про вибухи у Ковелі. Мер міста Ігор Чайка попрохав не фотографувати та не знімати на відео роботу ППО або результати прильотів. Також закликав зарядити пристрої та запастися водою. На місці працюють аварійні служби, а роботи з відновлення тривають.

На Львівщині також лунали вибухи. За словами глави ОВА Максима Козицького, працювала ППО. А от над Дністровським районом Чернівеччини пілоту літака ЗСУ вдалося збити ворожу ракету. Як зазначив глава ОВА, минулося без жертв і пошкоджень, адже снаряд упав в озеро.

Очільник Тернопільської міської ради Сергій Надал наголосив, що у сусідніх областях проблеми з електропостачанням. Тож він попрохав містян підготуватися до можливого аварійного вимкнення світла.



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