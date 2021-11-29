У Нідерландах мандрівники втекли з "карантинного" готелю: їх ловила поліція

29 листопада 2021 , 19:57
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Джерело:

NOS

У нідерландському аеропорту Схіпхол поліція затримала іспанця й жінку з Португалії. Вони втекли з готелю для мандрівників, де сидять на карантині люди, які приїжджають з Південної Африки.

Чоловік та жінка повернулись з Південної Африки минулого тижня. Зауважимо, там зараз активно поширюється новий штам коронавірусу Омікрон.

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Правоохоронці затримали чоловіка з Іспанії та жінку з Португалії в аеропорту Схіпхол, які втекли з карантинного готелю. Вони збиралися летіти до Іспанії,
– йдеться у повідомленні.

Поліція Нідерландів також з'ясовує, як їм вдалось втекти і де тепер втікачі мають відбувати карантин. Триває розслідування, правоохоронці вирішують, як саме карати чоловіка та жінку, бо порушення карантину є злочином. 

Зверніть увагу! Уряд Нідерландів заборонив усі авіаперельоти з Південної Африки вранці 26 листопада через штам Омікрон. За рішенням міністра охорони здоров'я, пасажири, які вже прямували в країну, після прибуття мали пройти тестування та обов'язкову самоізоляцію. У 13 із них виявили новий штам. Однак влада країни каже, що цей штам COVID-19 можуть виявити й в інших людей.

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Автор: Олег Терещенко