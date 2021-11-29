У Нідерландах мандрівники втекли з "карантинного" готелю: їх ловила поліція

У нідерландському аеропорту Схіпхол поліція затримала іспанця й жінку з Португалії. Вони втекли з готелю для мандрівників, де сидять на карантині люди, які приїжджають з Південної Африки.

Чоловік та жінка повернулись з Південної Африки минулого тижня. Зауважимо, там зараз активно поширюється новий штам коронавірусу Омікрон.

До теми Омікрон має потенціал стати небезпечнішим за Дельту, – лікар про новий штам COVID-19

Правоохоронці затримали чоловіка з Іспанії та жінку з Португалії в аеропорту Схіпхол, які втекли з карантинного готелю. Вони збиралися летіти до Іспанії,

– йдеться у повідомленні.

Поліція Нідерландів також з'ясовує, як їм вдалось втекти і де тепер втікачі мають відбувати карантин. Триває розслідування, правоохоронці вирішують, як саме карати чоловіка та жінку, бо порушення карантину є злочином.

Новий штам коронавірусу "Омікрон"

24 листопада британські дослідники вперше заявили про новий варіант коронавірусу, який може бути небезпечнішим за штам Дельта. У штамі виявили 32 мутації, які свідчать про більшу здатність до поширення та ймовірну стійкість до вакцин.

ВООЗ назвала нову мутацію грецькою буквою Омікрон і повідомила, що цей різновид вірусу дійсно може стати загрозою для країн.

Через новий штам коронавірусу біткойн впав у ціні до рівня 53,5 тисячі доларів. Це – найнижчий показник з початку жовтня.

Як Європа протистоїть новому штаму

У Великій Британії оголосили, що будуть вживати заходи для стримування поширення Омікрону в країні. Тепер кожен, хто прибуває до Англії, зобов'язаний зробити ПЛР-тест на коронавірус і чекати в ізоляції його результатів.

Через стрімке поширення світом нового штаму Омікрон у Польщі хочуть посилити карантин. Уряд країни планує запровадити нові обмеження на початку грудня.

11 грудня у швейцарському Люцерні мала розпочатись зимова Універсіада 2021. Менше, аніж за два тижні до старту повідомили, що її не буде через Омікрон.