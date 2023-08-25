Нідерланди передадуть Україні майже всі свої винищувачі F-16: коли ЗСУ отримають літаки
Джерело:"Європейська правда"
Нідерланди передадуть Україні майже всі свої винищувачі F-16, за винятком кількох літаків, які будуть використовуватися для підготовки українських пілотів. Всього Нідерланди мають 42 літаки F-16.
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен розповіла, що її країна переходить з F-16 на новіші F-35. За її словами, у певний момент унаслідок війни в Україні Нідерланди вирішили, що не будуть продавати старі F-16.
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Нідерланди виділили 42 літаки для потреб України
Зрештою, Нідерланди ухвалили рішення передати всі свої літаки F-16 Україні.
У нас є 42 літаки, але частина з них піде на навчання, а решта – в ЗСУ,
– зазначила вона.
Міністерка пояснила, що навчання для пілотів не закінчуються ніколи. Саме тому частина літаків F-16 будуть призначені для навчань.
При цьому Оллонгрен заявили, що літаки не обов'язково будуть в Нідерландах. Вона повідомила, що українські пілоти можуть проходити перенавчання у навчальному центрі в Румунії.
Тож ці літаки будуть використовуватися там, де проводиться навчання, яке вам завжди буде потрібно. Весь час, доки ви використовуєте F-16, ви будете готувати нових пілотів, і вам буде потрібен цей навчальний центр,
– сказала Оллонгрен.
Міністерка розповіла про ідентичний досвід Нідерландів, які самі робили це протягом 40 років.
"Словом, ви не можете підготувати одну партію пілотів і припинити навчання, це має бути безперервний процес", – додала вона.
Коли Україна отримає F-16
Кайса Оллонгрен вважає, що найбільш реалістичний термін передачі Україні винищувачів F-16 – це шість – вісім місяців.
Вона розповіла, що навчання авіаторів вже розпочалося, "але ми маємо його нарощувати, щоб у вас було достатньо підготовленого персоналу для бойового використання винищувачів F-16".
Також важливо розв'язати питання інфраструктури, тож тут, в Україні, ви одночасно працюєте над створенням належної інфраструктури для цього сучасного літака і дуже передової системи озброєнь на нього,
– зазначила Оллонгрен.
Міністерка звернула увагу на те, що паралельно триває обговорення всіх кроків зі США. Річ у тім, що рішення за Вашингтоном, адже це їхня система озброєнь.
"І ми розуміємо, що на це потрібен час. За нашими оцінками, на навчання треба шість – вісім місяців. Та це вже надзвичайно швидко. Ніхто раніше не робив цього так швидко. Тому я сподіваюся, що вкладемося у цей часовий проміжок", – зазначила Оллонгрен.
Разом з тим, вона сумнівається у тому, що передача літаків відбудеться ще у 2023 році. За її словами, потрібно, щоб були виконані всі передумови.
З боку Нідерландів нам треба, щоб спочатку були виконані всі передумови. А саме: щоби були підготовлені екіпажі, щоб ми розуміли, що інфраструктура готова, а також щоби у нас були не лише літаки, але й запчастини, необхідне озброєння для них тощо. Зважаючи на це, ми реалістично розраховуємо на наступний рік,
– сказала міністерка.
Крім того, Оллонгрен додала, що точні умови передачі літаків ще обговорюються.
"Ми ще не визначилися з точними умовами, і це залежить не лише від нас. Це також те питання, де Сполучені Штати мають важливий голос. І де голос України також важить", – резюмувала вона.
Україна отримає винищувачі F-16
- Після того, як США схвалили передачу Україні F-16, Нідерланди й Данія підтвердили, що поставлять нашій країні 61 літак. Україна отримає 42 літаки F-16 від Нідерландів та ще 19 – від Данії. Також, за даними ЗМІ, Україна отримає літаки від Норвегії.
- Відомо, що перенавчати українських пілотів та інженерів погодилися Нідерланди, Данія, Греція та Португалія. Крім того, у США теж готові допомогти Україні з перенавчанням пілотів.
- Наразі не відомо, якої саме модифікації F-16 передадуть України. У Повітряних Силах ЗСУ сподіваються, що Україна отримає F-16 "гарних модифікацій".