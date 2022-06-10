У Нідерландах відбулось останнє судове засідання щодо збитого над Донбасом MH17

У Нідерландах завершилося останнє судове засідання у справі про збиття MH17 у небі над Донбасом у липні 2014 року. Наступний крок – оголошення вироку.

Як пояснили в Об'єднаній міжнародній групі з кримінального розслідування щодо MH17, оголошення вироку очікується у листопаді або грудні 2022 року.

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На засіданнях 9 та 10 червня у суді виступав захист одного з чотирьох обвинувачених – росіянина Олега Пулатова, намагаючись опонувати аргументам сторони звинувачення.

Пулатов у фінальному слові продовжував заперечувати свою провину і наполягав, що й після 7 років розслідування "досі до кінця не зрозуміло, що відбулося".

Розгляд справи в Окружному суді Гааги триває з березня 2020 року. Паралельно з цими слуханнями, Австралія разом із Нідерландами розпочали справу в Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO).

Авіакатастрофа літака МН17: головне

Літак Boeing-777 збили у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Ракету запустили проросійські бойовики. На борту перебувало 298 пасажирів – усі загинули.

Прокуратура Нідерландів 3 лютого 2020 року висунула звинувачення у справі 4 особам – Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Леоніду Харченку та Олегу Пулатову.

Нині тривають судові засідання. Міжнародний суд зможе винести вирок у справі про збиття малазійського літака МН17 у 2022 році.

Варто пригадати, що після початку повномасштабного нападу Росії на Україну президент України звертався до Нідерландів та пригадував, що вони на собі відчули російську агресію, зокрема, коли росіяни збили над небом Донбасу малазійський Boeing, який летів з Амстердаму.

Радник глави МВС Антон Геращенко сказав, що У липні цього року мине уже 8 років з того дня, коли російські окупанти на Донбасі знищили літак МН-17. Однак суд і досі не виніс вирок у цій справі. Він наголосив, що вже очевидно, хто дав наказ вистрілити з "Бука" в літак. Тому відсутність вироку в справі дивує.