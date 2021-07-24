Заявили про причетність Росії до збиття MH17: Нідерланди хочуть депортувати пару з Росії

Нідерланди відмовляються надати статус біженців парі з Росії: Ігор та Олена розповіли про причетність Росії до трагедії MH17. За даними ЗМІ, міграційна служба не повірила словам пари.

Ігор та Олена виїхали до Нідерландів і попросили політичного притулку. Водночас заяву про причетність Росії до катастрофи MH17 дівчина зробила лише через 2 роки після виїзду з Росії.

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Олена розповіла, що вона боялася за життя своїх родичів, які залишилися у Росії. Водночас Міграційна служба та судді назвали дії пари нелогічними та осудливими, адже вони мали розповісти правду відразу.

Заява Олени про збиття MH17

Олена розповіла, що у Росії вони з Ігорем мешкали у "провінційному місті". У день трагедії – 17 липня 2014 року – Олена приїхала до хлопця на роботу.

Чекаючи Ігоря, дівчина випадково почула телефонну розмову його начальника зі своїм родичем. З контексту розмови Олена зробила висновок, що окупанти на Донбасі радіють: їм вдалося збити літак.

Згодом начальник вирішив похвалитися Олені. Він заявив, що окупанти (яких чоловік називав "повстанцями") "змогли збити літак ракетою "Бук".

Олені вдалося дізнатися, що фірма, де працює Ігор, – прикриття для російських бойовиків на українських територіях. За словами дівчини, начальник її хлопця зберігав фальшиві українські паспорти, які бійці використовували для перетину кордону.

Дівчина влаштувалася на фірму і начебто зуміла зробити копії декількох паспортів.

Вже через декілька місяців в Ігоря почалися проблеми на роботі. Фірма не повертала хлопцеві гроші. Згодом там заявили, що Ігор вивів гроші компанії на особистий рахунок.

Під час сварки хлопець заявив, що Олена зробила копії паспортів.

Дівчина розповіла, що після цього її начебто намагалися завербувати силовики, а Ігорю погрожували фізичною розправою.

Суд у Гаазі призупинив розгляд справи про збиття боїнга до 6 вересня. Під час наступного засідання мають виступити рідні загиблих внаслідок трагедії.



Коротко про трагедію МН17 / Інфографіка 24 каналу