Німеччина не дозволила Нідерландам передавати Україні орендовані Leopard 2
Джерело:WNL
Вісімнадцять бойових танків Leopard 2A6, які Нідерланди орендують у Німеччини, Україні не дістануться. Про це заявила міністерка оборони країни.
Раніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що уряд розглядає можливість купівлі орендованих у Німеччини танків, щоб передати їх українцям. Кабмін також запропонував навчити українських солдатів поводитися з Leopard 2A6. Проте згодом щось змінилось.
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18 орендованих у Німеччини танків Україні не дадуть
Нідерланди не передаватимуть Україні 18 бойових танків Leopard 2A6, які країна орендує у Німеччини.
Про це заявила міністр оборони Карін Гільдур Оллонґрен у Палаті представників. Вона сказала, що ці танки "не передбачаються для доставки".
За її словами, уряд Німеччини вирішив не передавати ці танки київському уряду і "це було військове рішення". Оллонґрен також сказала, що якби Берлін все одно вирішив надіслати ці танки, "ми б на це не повелися".
В Україну поїде сотня старих Leopard 1A5
Попри те, що Нідерланди не передадуть Україні Leopard 2A6, 8 лютого Оллонґрен повідомила, що Нідерланди разом із Німеччиною та Данією передадуть Києву щонайменше сотню старих бойових танків Leopard 1A5. Вона додала, що їх необхідно відправити в Україну якнайшвидше.
Також зауважимо, що Україна подала запит до Нідерландів на постачання винищувачів F-16. Міністерка оборони країни не виключає, що в довгостроковій перспективі Україна таки їх отримає. Однак, за словами Оллонґрен, зараз виконати цей запит нелегко:
- Нідерландам потрібно обговорити наявність винищувачів з американцями та іншими союзниками.
- У країні також мають "серйозно подумати про наслідки".
- Перш ніж використовувати сучасні винищувачі на полі бою, військовим України необхідно навчитися керувати ними.
- Також, оскільки ці літаки є системою оборони США, то Нідерландам потрібен дозвіл їхнього уряду.