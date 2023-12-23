Під прицілом літаки та кораблі: який функціонал буде в F-16, які Нідерланди передадуть Україні

Володимир Зеленський 22 грудня провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Марком Рютте. Він підтвердив, що уряд його країни підготує перші 18 винищувачів F-16 для України. Аналітики ISW припустили, що це може статися до кінця 2023 року.

Утім, якщо перша партія і справді надійде до кінця цього року, то це буде формальна передача, зазначив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. В розмові з 24 Каналом він пояснив, що використання F-16 залежатиме від підготовки пілотів та наземного персоналу, що важливо для обслуговування винищувачів.

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F-16 для України

Утім, перша партія винищувачів стане історичним фактом і початком побудови в Україні європейського авіапарку, наголосив військовий оглядач.

"F-16 MLU далеко не новий різновид F-16, але добротні. Вони посилять український захист від російських БпЛА і ракет", – зазначив він.

Крім самих літаків важливо також, якого саме класу будуть надані ракети. Давид Шарп припускає, що це будуть "повітря – повітря" дальністю в 120 кілометрів.

"Виходячи зі 120 кілометрів F-16 почнуть складати серйозну небезпеку російській техніці на лінії фронту. Як були збиті Су-34 із засади системи ППО дальнього радіусу, тепер в України з'явиться мобільна ППО", – сказав він.

З іншого боку F-16 загрожуватимуть російські далекобійні ракети, які ворог не припиняє використовувати у війні. Але важлива правильна тактика. Таким чином українські оборонці зможуть працювати із середньої та дальної дистанції.

"Ще один аспект – море. Якщо до літаків будуть боєприпаси, які здатні уражати кораблі, то в українців з'явиться можливості знову відігнати російську авіацію від берегів і створювати загрозу кораблям Чорноморського флоту, які виходять в море, і атакувати їх з повітря завдяки протикорабельним системам", – відзначив Давид Шарп.

Що відомо про передачу F-16 Україні: основне