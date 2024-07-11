"F-16 від Нідерландів вже на шляху до України": якою зброєю їх можуть оснастити

Незабаром Україна отримає винищувачі F-16 від Нідерландів. У Міністерстві оборони цієї країни повідомили, що додатково виділять ще 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для цих літаків.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що винищувачі F-16 мають кілька базових засобів авіаційного ураження. Основними є ракети "повітря – повітря".

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Якими ракетами можуть бути оснащені F-16

Роман Світан зазначив, що партнери України разом із літаками F-16 відправлять до них в основному ракети із великою дальністю. Він припустив, що це можуть бути модифіковані ракети AIM-120C, дальність яких 100 – 120 кілометрів.

Хотілося б побачити AIM-120D із дальністю 150 – 180 кілометрів, але для цього потрібні інші види винищувачів. Ймовірно, нам дадуть кілька таких машин для виконання певних завдань,

– зауважив військовий експерт.

За його словами, базовою номенклатурою озброєння F-16 є керовані авіабомби на кшталт GBU-39. Їхня дальність 110 кілометрів.

Винищувачі, які отримує України також можуть бути оснащені дуже потужною крилатою ракетою JASSM-ER. З модифікаціями вона має дальність 950 кілометрів.

Це дозвукова ракета. У неї кілька систем управління. Збити її дуже важко, адже вона летить по складних маршрутах на малій висоті. На ракеті також встановлена станція РЕБ,

– сказав Світан.

Він додав, що за наслідками уражень по Росії та тимчасово окупованих територій України можна буде зрозуміти точно, яку зброю до винищувачів F-16 передали партнери нашій державі.