Нідерланди та ще одна країна передадуть Україні систему Patriot

Україна отримає ще одну систему ППО, яка вкрай необхідна для захисту від постійних атак російських загарбників. Patriot передадуть Нідерланди та ще одна країна.

Про це заявила міністерка оборони Нідерландів. Кайса Оллонгрен уточнила, що вдалося зібрати частини, які потім можуть сформувати цілісну систему Patriot.

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Україна отримає Patriot від Нідерландів і ще однієї країни

Посадовиця наголосила, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для України, яка змогла таким чином протистояти багатьом атакам Росії. Також зазначила, "дуже хороша новина", що Румунія оголосила про постачання системи Patriot цього тижня.

Міністерка додала, що США також працюють над тим, аби більше допомагати українським військовим зусиллям.

Минулого тижня на засіданні щодо Patriot у Брюсселі було складено черговий перелік допомоги Україні. Оллонгрен зазначила, що "всі шматочки пазла" на столі.

Втім, міністерка не захотіла розкривати, хто саме допоможе з наданням Patriot. Переконана, що залучена країна самостійно повинна це оголосити. Також, щоб не давати агресору жодної інформації, посадовиця не повідомила, коли саме Patriot прибуде в Україну.

До речі, напередодні Володимир Зеленський оголосив, що Україна працює над отриманням додаткових систем Patriot для захисту від російських обстрілів.