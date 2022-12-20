Прем'єр Нідерландів офіційно вибачився за рабовласницьке минуле країни

Глава уряду Нідерландів офіційно попросив вибачення за те, що впродовж століть його країна дозволяла, заохочувала та наживалася на рабстві. Він сказав, що це наповнює його глибоким соромом.

Нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте вибачився за рабовласницьке минуле Нідерландів. Про це він сказав, виступаючи в Національному архіві країни 19 грудня.

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Окрім вибачень, Нідерланди виділили кошти на збереження пам'яті

Офіційні вибачення включають виділення коштів на створення музею рабства та інформаційні проєкти.

Протягом 250 років, коли голландці фінансували економічне та культурне "золоте століття", Нідерланди експлуатували понад 600 000 людей з Африки та Азії – близько 5 відсотків від 12 мільйонів осіб, поневолених європейцями з 17 по 19 століття.

У книзі нашої спільної історії є багато сторінок, які наповнюють нас у 21 столітті тривогою, жахом та глибоким соромом. Протягом століть голландська держава та її представники сприяли, стимулювали, зберігали та наживалися на рабстві,

– сказав Рютте.

Сім інших міністрів та представників уряду Нідерландів вирушили до Суринаму та шести колишніх острівних колоній Карибського басейну, де в понеділок вони зробили аналогічну заяву від імені уряду.

Раніше прем'єр не хотів перепрошувати

Раніше Рютте заявляв, що не проситиме вибачення за роль голландської держави в рабстві, стверджуючи, що це "надасть лише поляризаційний ефект". Однак під час виступу він визнав, що змінив свою думку.

Довгий час я не думав, що можна осмислено взяти на себе відповідальність за те, що було так давно і частиною чого ніхто з нас не був. Однак я помилявся, тому що століття пригнічення та експлуатації зберігаються тут і зараз: у расистських стереотипах, у дискримінаційних моделях виключення, у соціальній нерівності,

– сказав він.