Нідерланди відправлять в Україну 200 зенітно-ракетних комплексів Stinger
Джерело:Reuters
Уряд Нідерландів підтримав рішення відправити в Україну 200 зенітно-ракетних комплексів Stinger. Їх доставлять якомога швидше.
Про це мовиться у листі уряду Нідерландів до українського парламенту в суботу, 26 лютого.
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Влада Нідерландів також повідомила, що перемістить співробітників посольства зі Львова до Ярослава, через кордон із Польщею, через погіршення безпеки.
Разом з нашими союзниками, міністерство оборони Нідерландів прагне доставити цю зброю якомога швидше,
– наголосили в Гаазі.
Раніше Нідерланди вже обіцяли гвинтівки, боєприпаси, радіолокаційні системи та роботи для виявлення мін. Ракети стали додатком до іншого обладнання.
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