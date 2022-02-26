Нідерланди відправлять в Україну 200 зенітно-ракетних комплексів Stinger

Уряд Нідерландів підтримав рішення відправити в Україну 200 зенітно-ракетних комплексів Stinger. Їх доставлять якомога швидше.

Про це мовиться у листі уряду Нідерландів до українського парламенту в суботу, 26 лютого.

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Влада Нідерландів також повідомила, що перемістить співробітників посольства зі Львова до Ярослава, через кордон із Польщею, через погіршення безпеки.

Разом з нашими союзниками, міністерство оборони Нідерландів прагне доставити цю зброю якомога швидше,

– наголосили в Гаазі.

Раніше Нідерланди вже обіцяли гвинтівки, боєприпаси, радіолокаційні системи та роботи для виявлення мін. Ракети стали додатком до іншого обладнання.

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