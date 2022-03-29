Нідерланди висилають 17 російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві
29 березня 2022 , 16:56Читать новость на русском
Джерело:NOS
Нідерланди висилають 17 російських дипломатів. Уряд країни наголосив, що їхня подальша присутність становить загрозу національній безпеці.
У МЗС Нідерландів вже викликали російського посла, аби сповістити його про ухвалене рішення. Дипломати, яких підозрюють у шпигунстві, мають виїхати з країни упродовж двох тижнів.
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Жодних деталей наразі не розголошують. Водночас у МЗС Нідерландів зауважили, що зробили це задля безпеки власної країни. Зокрема, на тлі війни Росії з Україною.
Вислання дипломатів Нідерланди узгодили з низкою країн. Зокрема, США та Польщею.
Загалом у Нідерландах були акредитовані 75 російських дипломатів. Наразі залишаються 58.
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