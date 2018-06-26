Аргентина у напруженому матчі перемогла Нігерію та вийшла у плей-оф Чемпіонату світу

Збірні Нігерії та Аргентини на Чемпіонаті світу у цьому матчі розігрували одну з можливих путівок у плей-оф. Переможець проходив далі, програвший їхав додому. Win or GO Home.

Відтак для збірної Аргентини цей матч був рівня фіналу. Невдалий старт на Мундіалі спричинив чималий тиск на них. Сприяла цьому і преса, і вболівальники. Але критика була цілком закономірною – команда не зуміла обіграти Ісландію, не реалізувавши пенальті, і була по грі розгромлена збірною Хорватії. Win or GO Home.

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Збірна Нігерії була у дещо простішій ситуації. Команда мала в активі три очки, і у матчі проти Аргентини їх влаштовувала і нічия. Головне, щоб у паралельному матчі Ісландія не виграла з різницею в три голи та більше.

Аргентинці прогнозовано "перетасували" склад, залишивши у запасі Кабальєро, який "привіз" собі перший гол у матчі з хорватами. Також зі старту вийшов Ігуаїн, у той час як Агуеро залишився на лаві запасних.

Вийти вперед "альбіселесте" вдалося ще у першому таймі. Закидання зі своєї половини поля від Банеги, і Мессі виграє забіг у суперника, приймає м'яч та точно пробиває по воротах збірної Нігерії. Голкіпер Узохо доволі пізно зреагував на цей удар, пропустивши його Це став 100-ий гол на цьому Чемпіонаті світу.

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Згодом після удару Мессі воротар переправить м'яч у стійку, до цього Узохо отримає від Ігуаїна, який не встигне на пас.

Однак другий тайм все змінив. Спочатку у ворота збірної Аргентини призначили пенальті. Маскерано у власному штрафному завалив Балогуна. Арбітр Чакир у цьому моменті був невблаганний. Удар з 11-метрової позначки чітко реалізував Мозес, пробивши майже по центру, у той час як воротар кинувся у правий від себе кут.

Варто зазначити, що згодом арбітр буде мати підстави призначити ще одне пенальті, коли м'яч влучить у руку Рохо. Але навіть після перегляду повтору суддя не дасть пенальті.

І саме Рохо доведеться стати героєм цієї зустрічі. Він опиниться на місці центрфорварда і в дотик замкне простріл з правого флангу від партнера.

Аргентина перемагає і святкує вихід у плей-оф. Там вони зіграють зі збірною Франції. Нігерійці ж мають привід вказувати на упереджене суддівство.

Аргентина – Нігерія 2:1

Голи: Мессі, 14, Рохо 83, – Мозес, 48 (пен)