У них контракт, – Цимбалюк про українських "експертів" на російському телебаченні

У пропагандистів на російському телебаченні постійно перебувають українські "експерти". Наприклад, раніше був В'ячеслав Ковтун, якого звільнили.

Про це під час розмови з Денисом Казанським в ефірі 24 каналу розповів Роман Цимбалюк – єдиний український журналіст, акредитований у Росії. За його словами, він особисто знає багатьох псевдоекспертів.

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Цимбалюк: Ніхто не працюватиме над цим безплатно

Цимбалюк зауважив, що "експерти" заробляють у спосіб приниження від російських пропагандистів. Хтось може собі це дозволити, а комусь це не підходить. "Кожен заробляє так, як хоче", – додав він.

Я думаю, там персональні домовленості. Наскільки мені відомо, у когось є разова оплата, а у когось контракт. Російські чорти там так само на роботі, не тільки Оля (Скабєєва – 24 канал),

– наголосив журналіст.

За його спостереженнями, він не знає конкретні цифри оплати, адже називають різні суми. "Я не хочу говорити про цифри, адже особисто не бачив. Однак зрозуміло, що ніхто не працюватиме над цим безплатно впродовж років", – пояснив Цимбалюк.

Інтерв'ю з Романом Цимбалюком на 24 каналі: дивіться відео

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