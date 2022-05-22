У них не вистачає ресурсів, – військовий експерт припустив, чого далі очікувати від росіян

Росія продовжує криваву війну в Україні – у самісінькому центрі Європи. Окупанти зіштовхнулись із проблемою ресурсів, що ускладнило їхні "грандіозні плани".

Таку думку 24 каналу висловив Олександр Коваленко – військовий експерт групи "Інформаційний спротив". За його словами, можна припустити, що надалі очікувати від російських загарбників.

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Що саме варто чекати від росіян

Військовий експерт зазначив, що російські нелюди й надалі намагатимуться зосередитись на захопленні нових територій лиш певних областей. Проте невідомо, що вони робитимуть із цим, якщо їм таки вдасться за деякими напрямками захопити нові території.

На сьогодні їхній план максимум – це вийти до кордонів Луганської та Донецької областей. Вони не зможуть утримувати цю територію довгий час. У них не вистачає ресурсів,

– припустив Коваленко.

Він пояснив, що саме через нестачу ресурсів вони не можуть іти в наступ іще далі й далі. Саме тому, вважає військовий експерт, для них подібні дії завершаться відступом та втечею з території України.

Олександр Коваленко Військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Особливо після того (відбудеться втеча російської армії – 24 канал), як вирішиться доля Харківської області. Звісно, вона буде деокупована. Почнеться контрнаступ (від ЗСУ – 24 канал) у південному напрямку та безпосередньо південно-східному від Харкова.

Контрнаступ гальмує бюрократія у питанні зброї, – Коваленко

Загалом контрнаступ ЗСУ для того, щоб остаточно прогнати російських нелюдів з українських земель залежить від переданої зброї, нагадав Коваленко. Він вважає, що у цьому питанні є камінь спотикання – бюрократія.

"Бюрократія присутня всюди. Майже у кожному світі. У сучасній історії не було дуже багато чого, що саме зараз відбувається в Україні", – додав військовий експерт.

Ковеленко наголосив на тому, що не всі були готові до того, щоб якось узгоджувати саме це питання та обговорювати й слідкувати за ним у режимі 24/7. Для того, аби все відбувалось якнайшвидше, власне, ігноруючи бюрократичні моменти.

Дуже добре, що у нас є такі партнери, як США, Велика Британія, Польща. Добре, що ми не розраховуємо на таку країну, як Німеччина. Якби нам зброю надавала вони, ми, напевно, б не побачили ще і через 2 чи 3 роки,

– відзначив військовий експерт неоднозначну позицію Німеччини.

Бої за Донеччину та Луганщину: останні новини

У Сєвєродонецьку українські захисники відбили атаку окупантів, які намагалися увірватися до міста з 4 напрямків. Російські війська знову знищили міст між Лисичанськом і Сєвєродонецьком.

Однак окупантів, які зруйнували міст і гатили по Сєвєродонецьку, чекала миттєва кара. ЗСУ знищили вщент техніку російських загарбників.

Наразі на Донецькому напрямку ворог таки все ще намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративний кордон Луганської області.

Наразі ж громадяни України у Донецькій та Луганській областях саботують вказівки російських нелюдів і відмовляються з ними співпрацювати. Вони не хочуть ставати "гарматним м'ясом" для псевдовизволителів.

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