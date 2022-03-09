У них – тільки накази знищувати і вбивати, у нас – надія перемогти і захиститись, – Зеленський

Володимир Зеленський вийшов до українців з черговим зверненням. У ньому він підкреслив, що в українців є надія на перемогу та захист рідної землі, а в росіян – лише накази знищувати та вбивати мирне населення.

Президент України підкреслив, що масштаб відповіді українців – максимальний. І це попри те, що Росія підтягнула на нашу територію майже усіх, кого збирали, передає 24 канал.

Найважливіше Президент Зеленський звернувся до українців 9 березня: головні тези

Масштаб відповіді українців – максимальний

Володимир Зеленський підкреслив, що масштаб загрози державі максимальний. Окупаційний контингент уже завів на нашу територію майже усіх, кого збирали для вторгнення. Але є суттєве "але"… В українців максимальний масштаб відповіді. І це, наголошує президент, два різні слова "максимальний".

У них і у нас. У них – тільки техніка по максимуму, у нас до техніки – ще й наш народ, на висоті. У них – тільки накази наступати, вбивати, знущатись, а у нас – реальне бажання мільйонів українців перемогти, захиститись, очистити свою державу, – зазначив він Володимир Зеленський.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!