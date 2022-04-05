У них є особисті справи на кожного, – Колихаєв про окупантів у Херсоні

Російські окупанти володіють інформацією про українських військових та активістів. Ворог на окупованих територіях намагається ліквідувати активний кістяк суспільства.

В тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти хочуть нав'язати свої правила. На жаль, ворог має детальну інформацію про багатьох українців.

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Ворог добре поінформований

Як повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв, ворожі солдати мають всю інформацію про військових та активістів у місті. Окупанти "працюють" по них, щоб знищити активний спротив.

У них виявилися особисті справи на кожного мого профільного заступника, інформація умовно від родоводу дружини до прізвиська коханого собачки,

– розповів він.

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