У них є особисті справи на кожного, – Колихаєв про окупантів у Херсоні

5 квітня 2022 , 15:27
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Джерело:

УП

Російські окупанти володіють інформацією про українських військових та активістів. Ворог на окупованих територіях намагається ліквідувати активний кістяк суспільства.

В тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти хочуть нав'язати свої правила. На жаль, ворог має детальну  інформацію про багатьох українців. 

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Ворог добре поінформований 

Як повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв, ворожі солдати мають всю інформацію про військових та активістів у місті. Окупанти "працюють" по них, щоб знищити активний спротив. 

У них виявилися особисті справи на кожного мого профільного заступника, інформація умовно від родоводу дружини до прізвиська коханого собачки,
– розповів він. 

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Автор: Ярослав Сиваківський