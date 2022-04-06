У них є свій Волдеморт: правовласник заборонив продаж електронних книг про Гаррі Поттера у Росії

"ЛітРес" та MyBook вже оголосили, що з 8 квітня знімають з продажу електронні книги про Гаррі Поттера. У країні-агресорці пояснили таке рішення забороною з боку правовласника.

Новину повідомили російські ЗМІ. Наразі про припинення продажу заявили дві мережі. Однак вочевидь найближчим часом аналогічні заяви зроблять й інші.

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Росіян вже попередили, що функцію дочитування книг правовласники можуть відключити у будь-яку мить.

Авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Ролінґ активно долучилася до допомоги українським дітям, які постраждали від нападу російських окупантів. Письменниця пожертвувала малюкам з України близько 1,3 мільйона доларів.

Ролінґ різко відповіла Путіну

Володимир Путін під час чергової абсурдної та цинічної промови порівняв Росію з авторкою книг про Гаррі Поттера. Він заявив, що країна-окупантка також стала жертвою західної "культури скасування".

Письменниця різко відповіла Путіну. Вона наголосила, що критикою західної культури скасування варто займатись точно не вбивцям.

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