Ніхто Херсон не кинув, – РНБО спростовує черговий фейк, який розповсюджує роспропаганда
12 березня 2022 , 15:07Читать новость на русском
Джерело:Центр протидії дезінформації
Російська орда тимчасово окупувала Херсон. Російська пропаганда намагається поширити серед людей фейк, що українська влада "кинула" місто. Це неправда.
Російські пропагандисти з допомогою своїх агентів у Херсоні поширюють вигідну для Росії неправду. Окупант намагається дискредитувати дії української влади.
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Основні фейкові повідомлення окупантів:
- "Херсон покинули";
- "Херсон Україні не потрібен";
- "Україна залишила громадянське населення без засобів для існування".
Проте Україна ніколи не залишить у біді херсонців. Наразі українська армія не може розпочинати бої в місті, адже тоді будуть жертви серед цивільних.
У РНБО зазначили, що цінують зусилля мирних мешканців, які виходять на мітинги. Також українців закликали не піддаватися на провокації рашистів.
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