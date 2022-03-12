Ніхто Херсон не кинув, – РНБО спростовує черговий фейк, який розповсюджує роспропаганда

Російська орда тимчасово окупувала Херсон. Російська пропаганда намагається поширити серед людей фейк, що українська влада "кинула" місто. Це неправда.

Російські пропагандисти з допомогою своїх агентів у Херсоні поширюють вигідну для Росії неправду. Окупант намагається дискредитувати дії української влади.

Варте уваги "Будьте ви прокляті, с*ки": українці в Херсоні прийшли з прапорами до окупантів

Основні фейкові повідомлення окупантів:

"Херсон покинули";

"Херсон Україні не потрібен";

"Україна залишила громадянське населення без засобів для існування".

Проте Україна ніколи не залишить у біді херсонців. Наразі українська армія не може розпочинати бої в місті, адже тоді будуть жертви серед цивільних.

У РНБО зазначили, що цінують зусилля мирних мешканців, які виходять на мітинги. Також українців закликали не піддаватися на провокації рашистів.

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