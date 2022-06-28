Ніхто не думав, що це кінець, – боєць про секретний виліт з "Азовсталі", поранення і важкі бої

Евакуація вертольотами з "Азовсталі" – це сміливість, яка межує з фантастикою. Витягати поранених бійців з оточеного заводу, який цілодобово обстрілювали у радіусі 360 градусів, було надто ризиковано. Та українським пілотам це вдавалось. Під час цієї спецоперації вирвали з пекла десятки військових, серед них – 21-річний Влад, з яким нам вдалось поспілкуватись.

Влад не називає свого прізвища і не показує обличчя з метою безпеки. Росіяни уже намагались знайти рідних бійця – прийшли просто до нього додому у рідному Мелітополі, що наразі в окупації. Тож конфіденційність розмови ми зберігаємо.

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Поговорити з Владом вдалось в одному із реабілітаційних центрів. Зараз хлопець почуває себе набагато краще. Події, що відбувались з ним буквально місяць тому, згадує доволі стримано та виважено. Не вважає себе героєм і каже, що робив те, що мусить. Захист Батьківщини для нього обов'язок, який не потребує пояснень. До полку захисників Маріуполя Влад долучився у 2018 році, відтоді й готувався до війни.

Влад розповів про евакуацію з "Азовсталі" першим гвинтокрилом: дивіться відео

Очікували і готувалися: розмова з 21-річним Владом про захист Маріуполя

Скільки часу ви були на фронті й чи відразу були у Маріуполі?

Був одразу у Маріуполі. Там у нас база полку, відповідно й базувалися ми там. Тож коли все починалося, ми вже були у місті.

Чи очікували, що буде повномасштабне вторгнення Росії?

Так, і в полку очікували. Ми постійно готувалися. І були готові. Ми ж бойовий підрозділ, відповідно – постійно готуємося.

Поранення. "Азовсталь". Евакуація: хронологія порятунку Влада

Як ви отримали поранення, якими були обставини бою?

10 березня ми перебували на околиці Східного мікрорайону Маріуполя – займали там оборону. Прийшла ДРГ противника, ми вступили у бій. Я залишився на відкритій місцевості під вогнем, переміщався в укриття й куля потрапила в ногу.

Як проходила ваша евакуація?

З 10 по 16 березня я лежав в 61 госпіталі в Маріуполі. А потім на нього скинули авіабомбу. Половину госпіталю рознесло. Далі почалася евакуація, людей розвозили на "Азовмаш" та "Азовсталь".

Я дочекався евакуації на "Азовсталь", де був з 16 по 21 березня. О 3 годині ночі мене розбудили й сказали, що буде евакуація. До 4 я вже був готовий, тобто лежав на носилках. Потім десь півтори години ми каталися по "Азовсталі" під обстрілами. Й ще десь пів години чекали на вертоліт.

Прилетів вертоліт, вивантажив боєприпаси, медикаменти. Відповідно потім завантажили нас і ми полетіли.

Багатьох людей вдалось евакуювати?

Не скажу точно, але загалом десь людей 60.

Який по рахунку був вертоліт, яким вас евакуювали? Знаю, що було кілька спецоперацій і не всі були успішні.

Це була перша. Найперша, як я розумію.

Ви усвідомлювали наскільки це ризикована евакуація?

Так… Так…

Але вірили, що вона буде успішна?

Так, вірили.

Скільки часу ви летіли приблизно? І що відчували після приземлення?

Близько 2 годин. Спочатку ми злетіли й відчуття були такі, що ми можемо й не вилетіти. Після зльоту летіли понад годину.

Потім вертоліт сів на дозаправку і нам сказали, що ми вже на своїй землі, тобто на безпечній території. Це було таке полегшення. Далі ще 40 хвилин польоту й ми сіли в аеропорту Дніпра. Вже звідти нас розвозили швидкими по лікарнях.

А скільки бійців вдалося евакуювати разом з вами?

У моєму вертольоті летіло 7 людей. З них 4 було на носилках, які займали дуже багато місця. І ще 3 людини сидячих.

Всі були у важкому стані, як я розумію?

Так-так. Мене привезли й відправили у відділ травматології, а хтось взагалі потрапив у реанімацію й перебував там ще близько 1 – 2 тижнів.

Чи були серед евакуйованих ваші близькі побратими?

Ні. Більшість, кого я знаю, залишилися на "Азовсталі".

З ними вдавалося підтримувати зв'язок?

Ну… після 18 травня ніхто на зв'язок не виходить.



Розмова з Владом, евакуйованим із "Азовсталі" захисником Маріуполя / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

"За годину літак скидував близько трьох бомб": якою була ситуація в Маріуполі та на "Азовсталі"

Ви пригадували моменти, коли приїхали на "Азовсталь". Якою була ситуація, коли вже від'їжджали? Наскільки вона була критичною?

Коли я приїхав на "Азовсталь", це ще в принципі було схоже на завод. Дивишся – будівля у нормальному стані. Коли ми вже від'їжджали – завод неможливо було впізнати. Все розбите, дороги немає, машини їдуть на спущених колесах, всюди воронки, ями.

Обстріли відбувалися часто?

Постійно. Десь числа з 15 росіяни почали залучати авіацію – так впритул. Напевно, за годину літак скидував близько трьох бомб. Це тривало постійно – і вдень, і вночі. Вони до ночі трохи затихали, але десь о 5 ранку це знову повторювалося й так десь до 1 – 2 ночі. Перерв майже не було.

Плюс працювала РСЗО (реактивна система залпового вогню – 24 канал), артилерія.

Прилітало навіть біля входу до бункера, де ми лежали. Відповідно був такий глухий удар, дивишся – а все в пилюці. Таке відчуття, що там зверху нічого нема.

Росіяни обстрілювали "Азовсталь" фосфорними снарядами / Скриншот з відео

Ви лежали у військовому госпіталі?

З 10 по 16 березня – так, а потім мене перевезли в підвал бомбосховища. Вони бомбили й бомбосховище. Знаючи, що там, скоріш за все, поранені. Але їм без різниці.

Скільки було приблизно поранених і в якому вони були стані?

Я бачив близько 150 людей. Це станом на 20 березня. Десь 40 – 50% поранених були середньої тяжкості й могли ходити. Всі інші – лежали. Вони потребували постійного догляду, крапельниць, перев'язок. Вони не могли самі нічого зробити. Ні води попити, нічого.

На той час ще була можливість надавати пораненим допомогу? Були медикаменти?

Так. Небагато, але ще були. Я бачив, коли нас відвозили, що з вертольота також вивантажували всякі медикаменти, зброю.