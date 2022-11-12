"Мені ніхто не готує сніданок": мережу підірвали кадри з інтерв'ю Зеленського

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю розповів, що наразі дружина не готує йому сніданки. Реакція першої леді підірвала мережу, адже багато жінок впізнали у ній себе.

Зеленські дали спільне інтерв'ю CNN, повідомляє 24 канал. Вони розповіли про зброю від західних партнерів для ЗСУ, депортованих у Росію дітей, суспільну роботу першої леді тощо.

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Президент та перша леді підтримують один одного під час війни

Журналістка запитала подружжя Зеленських, чим вони підтримують один одного в такий непростий час.

"Це моя любов. Це мій найкращий друг. Це моя енергія", – зауважив президент про першу леді.

Він додав, що перед цим питанням Олена Зеленська розповідала, як готує сніданок та одяг для дітей вранці.

І я хотів сказати, що у мене немає такої можливості – ніхто не готує мені сніданки. Я маю на увазі, що у нас складний період,

– додав глава держави.

Зеленський уточнив, що складний період виник через те, що подружжя змушене жити окремо через російське військове вторгнення.

Дивіться інтерв'ю Зеленських для CNN

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Росія не хоче закінчувати війну

Зеленський розповів, що Росія поки що не хоче завершувати війну в Україні – від неї втомилися всі, окрім Кремля та його очільника Владіміра Путіна.

Однак очевидно, що зараз керівництву країни-агресорки потрібна пауза. Адже російські політики почали відчувати результат дії санкцій і невдоволення суспільства, якого вони дуже бояться.

Коли Росія захоче миру, ми це з вами точно побачимо,

– заявив президент.

Він додав, що поки чув з боку Росії лише ультиматуми, на які Україна не згодна. На думку глави держави, не можна бажати миру просто на словах, адже цього мало. Натомість окупантам варто зупинити війну, вийти з території України, припинити вбивати людей та відшкодувати збитки.

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