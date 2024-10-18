Ніхто не хоче ризикувати наодинці, – Зеленський про "найскладніший" пункт Плану перемоги

Зеленський назвав "найскладніший" пункт Плану перемоги. За його словами, це пункт щодо пакетів стримування.

Зокрема, глава держави наголосив на ракетах далекобійного ураження ворога. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю в етері телемарафону, пише 24 Канал.

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Яке питання виявилося найскладнішим у Плані перемоги

Я порушую це питання, що ми маємо повне право, і моральне і юридичне, захищати себе і використовувати відповідну зброю, якщо Росія не захоче закінчити війну. Принаймні, ми можемо уже частково використовувати таку зброю перед зимою або під час зими, коли нам погрожують майже офіційно блекаутами. Тому я вважаю, що ми маємо повне право на це. Питання це складне,

– розповів Зеленський.

Він зауважив, що країни-суб'єкти, які вирішують це питання, по-різному ставляться до нього. Йдеться про п'ятірку країн: США, Велику Британію, Францію, Німеччину та Італію.

"І це дуже важливо, тому що є країни, які ставляться до цього з позитивом", – сказав він.

Але надання далекобійної зброї, за словами президента, ризиковане питання, а тому ніхто наодинці не хоче ризикувати. Глави п'яти країн будуть допомагати Зеленському спілкуватися з іншими партнерами, щоб відповідь була позитивна.

"На жаль, країни лідери ще не позбавилися бажання не зачиняти повністю двері за Росією. На мою думку, це моє враження", – зауважив Зеленський.