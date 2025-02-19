Ніхто не зможе змусити Україну здатися, – глава МЗС на тлі нових обурливих заяв Трампа

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна відстоїть своє право на існування і ніхто не змусить державу здатися. Його заява з'явилася незадовго після чергових обурливих слів Дональда Трампа.

Очільник МЗС України також зазначив, що український народ та президент Володимир Зеленський відмовилися піддатися тиску російського диктатора Владіміра Путіна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Сибігу.

Дивіться також Це не просто війна – це чисте божевілля та терор, – МЗС про удар Росії по ЧАЕС

Що заявив Сибіга про ситуацію в Україні

За словами міністра закордонних справ, Україна витримала "найжахливішу військову атаку в новітній історії Європи та три роки тотальної війни". Він вважає, що тепер ніхто не зможе змусити державу здатися.

Український народ та його президент відмовилися піддатися тиску Путіна. Ніхто не може змусити Україну здатися. Ми відстоїмо своє право на існування,

– заявив Сибіга.

Зазначимо, що цей пост на його сторінці в соцмережі X з'явився невдовзі після обурливих заяв президента США Дональда Трампа. Зокрема, американський лідер назвав Зеленського "диктатором без виборів". А також додав, що він "змусив" Сполучені Штати витрати 350 мільярдів доларів на війну.

Окрім цього, Трамп заявив, що США витратили на 200 мільярдів більше, ніж Європа та зазначив, що європейські гроші – грантові, в той час, як Штати не отримують нічого на заміну. На додачу до цього, президент США заявив, що його країна "веде успішні переговори про припинення війни з Росією".