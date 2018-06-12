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Нік Джонас і Пріянка Чопра підтвердили свій роман на весіллі родичів

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Нік Джонас і Пріянка Чопра
Нік Джонас і Пріянка Чопра / www.dailymail.co.uk

Відомий співак Нік Джонас та індійська модель Пріянка Чопра підтвердили чутки західних ЗМІ та разом з’явились на публіці на весіллі кузена Джонаса.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Незважаючи на те, що Пріянка старша за Джонаса на 10 років, пара цілком вільно та щасливо проводить час на очах у своїх шанувальників. Зіркова пара побувала на весіллі родича Ніка в суботу, 9 червня, в Атлантик-Сіті, США.

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35-річна індійська актриса одягнула приголомшливу сукню золотистого кольору, яке за допомогою поясу вдало підкреслювало її фігуру. Свій образ Пріянка завершила золотистими босоніжками, такою ж сумочкою та окулярами. У свою чергу Нік Джонас одягнув стильний синій костюм і сорочку та білі кросівки.


Нік Джонас і Пріянка Чопра


Нік Джонас і Пріянка Чопра


Нік Джонас і Пріянка Чопра

Також пару помічали в минулий вікенд на прогулянках, в ресторанах та в аеропорту Нью-Йорка.

В мережі також з’явились фото, де зіркова пара проводить час з друзями на розкішній яхті.

Теги: Музика LifeStyle Голлівуд Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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