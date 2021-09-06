Нікаб та окрема аудиторія: таліби ввели нові правила для афганських жінок у вишах
Джерело:AFP
Терористи "Талібану", які захопили владу в Афганістані, оприлюднили низку правил для жінок, які здобувають освіту у вишах. Зокрема, їх зобов'язали носити нікаб та вчитися окремо від чоловіків.
Згідно з обмеженнями, викладати студенткам зможе лише жінка. Однак якщо це не можливо, то навчати їх повинен чоловік похилого віку з "хорошим характером".
До теми Таліби в Афганістані застрелили вагітну поліцейську, – ЗМІ
Таліби ввели нові правила
У новому переліку правил, які ввели таліби, мовиться, що жінкам дозволено відвідувати приватні університети лише в нікабі.Довідка. Нікаб – головний убір, який приховує обличчя та залишає лише вузький проріз для очей.
Водночас заняття студенток мають відбуватися в окремому приміщенні. Якщо це неможливо, то між жіночою й чоловічою частинами аудиторії повинна бути завіса.
Дізнайтеся більше Платили тисячі доларів: в Афганістані сім'ї видавали дочок заміж, щоб ті могли евакуюватися
Ставлення до жінок в Афганістані: коротко
- Таліби після захоплення Афганістану пообіцяли поважати права жінок. Однак згодом посеред вулиці вони застрелили жінку за нібито порушення законів ісламу.
- На афганському телебаченні журналістки та ведучі відновили свою роботу. Втім, вони мають дотримуватися правил терористів.
- У Кабулі жінки влаштували протест, вимагаючи, аби їм дозволили бути у складі майбутнього уряду Афганістану. Згодом їх розігнали сльозогінним газом.