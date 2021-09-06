Нікаб та окрема аудиторія: таліби ввели нові правила для афганських жінок у вишах

Терористи "Талібану", які захопили владу в Афганістані, оприлюднили низку правил для жінок, які здобувають освіту у вишах. Зокрема, їх зобов'язали носити нікаб та вчитися окремо від чоловіків.

Згідно з обмеженнями, викладати студенткам зможе лише жінка. Однак якщо це не можливо, то навчати їх повинен чоловік похилого віку з "хорошим характером".

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Таліби ввели нові правила

У новому переліку правил, які ввели таліби, мовиться, що жінкам дозволено відвідувати приватні університети лише в нікабі.

Нікаб – головний убір, який приховує обличчя та залишає лише вузький проріз для очей.

Водночас заняття студенток мають відбуватися в окремому приміщенні. Якщо це неможливо, то між жіночою й чоловічою частинами аудиторії повинна бути завіса.

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