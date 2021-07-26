Лукашенко нервово курить: у Нікараґуа арештували вже 7 кандидатів у президенти
Джерело:The Guardian
Центральноамериканська держава Нікараґуа активно готується до президентських виборів. Тим часом влада встигла арештувати вже 7 опозиційного кандидата. Цьому можуть здивуватися навіть найдосвідченіші диктатори світу, але, як не дивно, все законно.
Затримання сьомого кандидата в президенти відбулося 24 липня. Цим "щасливчиком" став опозиціонер Ноель Віддоре – його вже помістили під домашній арешт.
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Затримання цілком законні
Як не дивно, арешти опозиціонерів цілком відповідають законодавству Нікараґуа. Відповідні зміни були схвалені у 2020 році.
Вони передбачали заборону на балотування у владу тих, хто "просить, вітає і схвалює введення санкцій проти держави Нікараґуа". Так само і проти чинної влади держави.
Цей закон геніальний і з юридичної точки зору. Як відомо, закон зворотної дії не має, тож після набуття чинності будь-якого нормативного акту за ним не можна карати будь-кого, хто вдався до певної дії, яка на момент її скоєння ще не була порушенням.
Тож дуже хитрим виступає пункт про балотування до влади. Таким чином жоден з тих, хто просив про санкції проти влади Нікараґуа не є порушником закону рівно до того моменту, поки не починає претендувати на будь-яку виборну посаду.
Більше про вибори в Нікараґуа:
- Вони відбудуться 7 листопада 2020 року. На цих виборах чинний президент Данієль Ортеґа претендує на переобрання на четвертий термін поспіль – безперервно з 2007 року.
- Що цікаво, перший його президентський термін був ще в період 1985 – 1990 років. Та згодом настала пауза тривалістю в 17 років.
- Останніми роками Ортеґу звинувачують в авторитаризмі. Серед причин придушення мирних мітингів і "кумівство" у владі. Так, віцепрезиденткою Нікараґуа є його дружина Розаріо Мурільйо.